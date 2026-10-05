Calci, scontro sul “Signal for Help”: Calcinsieme ritira la mozione e annuncia una campagna sul territorio

Written by Redazione• 1:57 pm• Calci, Politica

La minoranza contesta gli emendamenti della maggioranza. Mignani: «Modificata l’impostazione della nostra proposta». Sbrana: «Porteremo avanti l’iniziativa senza simboli politici»

CALCI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di CALCINSIEME.

La mozione è stata ritirata, ma l’iniziativa proseguirà fuori dal Consiglio comunale. Calcinsieme annuncia che promuoverà direttamente sul territorio la conoscenza del “Signal for Help”, il gesto internazionale utilizzato per segnalare silenziosamente una richiesta di aiuto, dopo il confronto con la maggioranza sugli emendamenti al testo.

La proposta della minoranza prevedeva di far conoscere il gesto coinvolgendo scuole, attività commerciali, associazioni e spazi pubblici, spiegando anche come comportarsi quando una persona lo utilizza.

Secondo il capogruppo Valter Mignani, le due pagine di emendamenti presentate dalla maggioranza avrebbero modificato sostanzialmente la mozione, trasformandola in un documento più ampio sulle politiche contro la violenza di genere, sulle attività educative e sulle iniziative già realizzate dall’Amministrazione.

«Abbiamo detto chiaramente che quei temi sono condivisibili e che siamo assolutamente disponibili a confrontarci e a lavorare insieme alla maggioranza per costruire una mozione specifica», afferma Mignani. «Ma una cosa è condividere un percorso, un’altra è prendere una nostra proposta e sostituirla con un testo della maggioranza che ne modifica l’impostazione».

Il capogruppo contesta quindi quella che considera una scelta volta a mettere in secondo piano il contributo della minoranza e a trasformare una proposta operativa in un’occasione di rivendicazione politica.

«Se c’è uno strumento che può essere fatto conoscere e utilizzato per aiutare concretamente una persona in difficoltà, la priorità dovrebbe essere quella», sostiene.

Mignani critica inoltre l’intervento della vicesindaca Marras, che, secondo la ricostruzione di Calcinsieme, avrebbe accusato il gruppo di negare l’esistenza della violenza di genere e l’importanza della prevenzione. Il consigliere respinge questa lettura, sottolineando che proprio la presentazione della mozione dimostrerebbe l’attenzione della minoranza al tema.

Di fronte alla mancata convergenza, Calcinsieme ha ritirato il documento, annunciando però l’intenzione di portare avanti una campagna di informazione.

«Promuoveremo direttamente sul territorio la conoscenza del Signal for Help, senza simboli politici», conclude Serena Sbrana, prima firmataria della mozione. «Perché ciò che per noi conta non è mettere la bandierina sull’iniziativa, ma che il messaggio arrivi ai cittadini e possa aiutare qualcuno».

Last modified: Ottobre 5, 2026