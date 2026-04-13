Pisa, due giornate dedicate alla prevenzione dell’osteoporosi alla Casa di Cura San Rossore

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PISA- Prevenzione e diagnosi dell’osteoporosi al centro di due appuntamenti in programma il 16 aprile e il 16 maggio 2026, dalle 9 alle 13, alla Casa di Cura San Rossore. L’iniziativa punta a sensibilizzare su una patologia spesso silenziosa ma capace di compromettere la salute delle ossa e aumentare il rischio di fratture con l’avanzare dell’età.

Durante le due giornate sarà possibile effettuare un percorso completo di valutazione in una sola mattinata, che comprende densitometria ossea (MOC), esami del sangue mirati e visita specialistica, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali fattori di rischio e impostare strategie di prevenzione e cura.

A sottolineare l’importanza della prevenzione è il reumatologo Maurizio Mazzantini, coordinatore del programma, che evidenzia come la salute dello scheletro dipenda da più fattori: alimentazione ricca di calcio, adeguati livelli di vitamina D, attività fisica costante e attenzione a condizioni di rischio come familiarità, menopausa precoce, sedentarietà o terapie prolungate con cortisonici.

Il percorso proposto consente di monitorare lo stato del patrimonio osseo attraverso esami a bassa esposizione radiologica e valutazioni cliniche specialistiche, strumenti fondamentali per prevenire fratture e mantenere autonomia e qualità della vita nel tempo.

Prenotazioni fino a esaurimento posti al numero 050 586217.

Last modified: Aprile 13, 2026