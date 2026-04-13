Pisa, tecnologia e apprendimento al centro del confronto all’Università

Written by Redazione• 12:47 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Sarà dedicato al rapporto tra innovazione tecnologica e apprendimento l’incontro in programma mercoledì 15 aprile alle ore 15 nell’Aula Magna della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa.

L’evento, intitolato “Nuove tecnologie e impatto sugli apprendimenti”, nasce dall’esigenza di riflettere sugli effetti della rapida diffusione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie 5.0, ormai sempre più presenti nella vita quotidiana ma ancora poco analizzate nelle loro ricadute educative, culturali e sociali.

L’iniziativa si propone di approfondire opportunità e criticità legate all’uso di dispositivi e software nei contesti scolastici e universitari, con particolare attenzione agli effetti sullo sviluppo cognitivo e sul benessere di studenti e studentesse. Dopo una prima presentazione di alcune tecnologie di frontiera applicate alla didattica, è prevista una tavola rotonda che metterà a confronto esperti provenienti da ambiti diversi.

Tra i partecipanti figurano Francesco Marcelloni, Ilaria Vaglini, Mauro Sandrini, Domingo Paola, Enikő Lőrinczi e Ilario Belloni.

L’appuntamento rappresenta il primo passo di un percorso condiviso tra mondo accademico, scuola e ricerca, con l’obiettivo di comprendere meglio come governare il cambiamento tecnologico e migliorare i processi di apprendimento delle nuove generazioni.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Aprile 13, 2026