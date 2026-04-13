Pisa, doppio appuntamento a teatro: tra drammaturgia contemporanea e la magia della Familie Flöz

Written by Redazione• 12:39 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Due serate di teatro a Pisa tra riflessione e grande spettacolo internazionale.

Giovedì 16 aprile alle ore 21, negli spazi di Ballast – Officine Creative (via Giunta Pisano), prosegue la rassegna Spazio Tempo Presente – scritture teatrali per il contemporaneo con “Il principe dei sogni belli” di Tobia Rossi. Lo spettacolo affronta temi delicati e attuali come la sessualità nella disabilità e il rapporto tra genitori e nuove generazioni, attraverso una storia ambientata in un fast food di provincia. Biglietto unico a 10 euro.

Venerdì 17 aprile, sempre alle 21, riflettori puntati sul Teatro Nuovo Pisa con “Feste” della compagnia internazionale Familie Flöz, tra le più innovative della scena contemporanea. Lo spettacolo, senza parole, racconta con poesia e ironia le dinamiche umane che si sviluppano dietro le quinte di un matrimonio, tra gerarchie sociali, fragilità e trasformazioni.

Una favola moderna sospesa tra comicità e malinconia, capace di parlare a tutti attraverso il linguaggio universale del corpo e delle emozioni.

I biglietti per Feste sono disponibili online su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro. Prezzi da 12 a 20 euro con riduzioni previste. Per informazioni: 392 3233535 o teatronuovopisa@gmail.com.

Last modified: Aprile 13, 2026