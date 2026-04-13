Pisa rafforza i rapporti con la Polonia: incontro con la delegazione di Ząbkowice Śląskie

Written by Redazione• 12:36 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Si consolida il dialogo internazionale di Pisa sul fronte turistico e culturale. Nella mattinata di lunedì 13 aprile, a Palazzo Gambacorti, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini ha ricevuto una delegazione istituzionale proveniente da Ząbkowice Śląskie, guidata dal sindaco Marcin Orzeszek.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per rafforzare i rapporti tra le due città, accomunate anche da un curioso elemento identitario: la presenza di una torre pendente. Ząbkowice Śląskie è infatti conosciuta come la “Pisa della Slesia” grazie alla Krzywa Wieża, torre medievale alta 34 metri e inclinata, simbolo del legame con la più celebre Torre di Pisa.

«Il mercato polacco è sempre più strategico per la nostra destinazione – ha sottolineato Pesciatini – sia per la crescita della capacità di spesa sia per la tendenza a viaggiare anche nei periodi meno affollati, contribuendo a destagionalizzare i flussi turistici». Un ruolo importante è giocato anche dai collegamenti aerei, che rendono Pisa facilmente raggiungibile da diverse città polacche.

Durante l’incontro sono state approfondite possibili collaborazioni in ambito turistico e culturale, puntando sulla valorizzazione congiunta delle due torri pendenti come elemento distintivo e attrattivo. Un legame simbolico che potrebbe tradursi in nuove iniziative di promozione condivisa e nello sviluppo di flussi turistici tra Italia e Polonia.

La delegazione ha inoltre condiviso riferimenti culturali comuni tra i due Paesi, in un confronto che ha spaziato dalla scienza alla letteratura, fino alla memoria della visita di Papa Giovanni Paolo II a Pisa nel 1989.

L’incontro si è concluso con la volontà reciproca di proseguire il percorso di collaborazione, rafforzando i rapporti istituzionali e le opportunità di sviluppo turistico tra i due territori.

Last modified: Aprile 13, 2026