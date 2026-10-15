Pisa – Cremonese, tutti i precedenti all’Arena Garibaldi

Written by Redazione• 12:52 pm• Pisa SC

PISA – Sono 16 le occasioni in cui Pisa e Cremonese si sono incontrate a far tempo dalla ripresa dei Campionati a conclusione del secondo conflitto mondiale ma, strano a dirsi, solo nella scorsa stagione il confronto ha avuto modo di svolgersi nella Massima Divisione – e, se ciò è comprensibile per l’esordio in A dei nerazzurri nel Torneo 1968-’69, in quanto i grigiorossi militavano in Serie C, molto meno lo è nel “Periodo d’Oro” di entrambi i Club negli anni ’80 e ’90 sotto la guida degli “storici” Presidenti Romeo Anconetani e Domenico Luzzara – con un bilancio complessivo leggermente favorevole ai nostri colori, con 13 affermazioni rispetto alle 11 dei lombardi ed 8 pareggi.

di Giovanni Manenti

Quanto poc’anzi rilevato non è altro che il frutto del fatto che, per uno strano segno del destino, Pisa e Cremonese hanno fatto a gara ad evitarsi, prova ne sia che nel citato arco temporale, i nerazzurri hanno disputato i Campionati di Massima Serie nelle Stagioni 1982-’83, 1983-’84, 1985-’86, 1981-’88, 1988-’89 e 1990-’91 ed i grigiorossi a fare altrettanto negli anni 1984-’85, 1989-’90, 1991-’92, 1993-’94, 1994-’95 e 1995-’96, avendo pertanto modo di affrontarsi solo nel Torneo Cadetto ed in appena tre occasioni, ovvero nelle stagioni 1981-’82, 1986-’87 e 1992-’93.

Complessivamente, le sfide andate in scena tra le due formazioni nella Seconda Divisione sono 22, con un bilancio di pressoché perfetta parità (8 vittorie del Pisa a fronte di 7 affermazioni della Cremonese ed altrettanti pareggi) mentre se si fa riferimento ai soli incontri svoltisi all’ombra della Torre Pendente, i nerazzurri possono vantare 5 successi rispetto a 4 pari ed a sole due affermazioni ospiti, peraltro entrambe risalenti a cavallo degli anni ’50, vale a dire il 5 dicembre 1948, con affermazione grigiorossa per 2-1, replicata con identico punteggio l’1 gennaio 1950, il che sta a significare che, per quanto concerne la sola Serie B, i lombardi non si impongono all’Arena Garibaldi da oltre 75 anni, avendone viceversa espugnato il terreno ad inizio gennaio 2005 ed a metà marzo 2007, in entrambi i casi per 1-0, ma con le squadre militanti in Serie C1.

LA PARTITA DA RICORDARE: con entrambi i Club assenti dalla Massima Divisione da oltre 20 anni – ultima partecipazione nel 1990-’81 per il Pisa e nel 1995-’96 per la Cremonese – ecco che la stagione 2021-’22 sembra essere quella giusta per tutte e due le formazioni per tentare il salto di Categoria, visto che a fine del Girone di andata i nerazzurri comandano la Classifica con 38 punti ed una lunghezza di margine sulla coppia formata da Brescia e Lecce, mentre i grigiorossi sono quarti a quota 35 assieme al Benevento.

Una situazione variata dopo le successive nove giornate, con un quartetto a giocarsi la Promozione diretta e la Classifica a recitare: Lecce e Cremonese p.53, Pisa p.52 e Brescia p.51, dopo che i grigiorossi hanno avuto la meglio per 2-1 sulle “Rondinelle” nel Derby lombardo, mentre i nerazzurri sono reduci dal successo esterno per 1-0 a Pordenone, allorché il Calendario propone per il 29esimo turno il confronto diretto con la Cremonese in programma domenica 13 marzo 2022 all’Arena Garibaldi.

Davanti ad oltre 7.000 spettatori, il Pisa inizia la gara di gran carriera, portandosi in vantaggio dopo appena 9′ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Torregrossa, analoga occasione capitata anche agli ospiti in chiusura di prima frazione di gioco, ma il tiro dal dischetto di Zanimacchia viene neutralizzato da Nicolas, così che in avvio di ripresa i nerazzurri possono portarsi sul 2-0 ancora con Torregrossa su assist di Beruatto e quindi chiudere definitivamente i conti nel finale di gara con Puscas lanciato in campo aperto per il definitivo 3-0 che, complice anche il pari per 1-1 nell’altro scontro diretto fra Lecce e Brescia, riporta il Pisa da solo con 55 punti al comando di una Classifica che lo vede seguito in fila indiana da Lecce a quota 54, Cremonese 53, Brescia 52 e Monza 51, con quest’ultimo ad aver approfittato dei citati confronti diretti.

Come sappiamo, l’esito del Torneo non sorride ai nerazzurri, che concludono la stagione al terzo posto con 67 punti alla pari con il Monza – mentre la Promozione diretta è conquistata da Lecce e Cremonese a quota 71 e 69 rispettivamente – per poi essere sconfitti (1-2 e 3-4 dts) dai brianzoli nella Finale Playoff, ma in quel pomeriggio di metà marzo 2022 il pubblico pisano si rende conto che l’obiettivo della Massima Divisione non è poi così lontano, tanto da essere poi raggiunto a tre anni di distanza.

Riepilogo gare Pisa-Cremonese all’Arena Garibaldi nel Torneo Cadetto:

05.12.1948 – 13.a giornata: Pisa – Cremonese 1-2 (1’ Vergazzola; 17’ Zanini, 57’ Barera)

01.01.1950 – 18.a giornata: Pisa – Cremonese 1-2 (69’ Giorgioni; 20’ ed 87’ Masoni)

29.04.1951 – 34.a giornata: Pisa – Cremonese 1-0 (23’ Basile)

04.04.1982 – 28.a giornata: Pisa – Cremonese 3-0 (23’ Bertoni, 45’ Todesco, 90’ rig. Casale)

25.01.1987 – 19.a giornata: Pisa – Cremonese 1-1 (29’ Piovanelli, 15’ Nicoletti)

28.02.1993 – 24.a giornata: Pisa – Cremonese 0-0

15.09.2019 – 3.a giornata: Pisa – Cremonese 4-1 (32’ Masucci, 51’,57’ rig. Marconi, 84’ Verna; 64’ Mogos)

04.10.2020 – 2.a giornata: Pisa – Cremonese 1-1 (7’ Vido; 41’ Bonaiuto)

13.03.2022 – 29.a giornata: Pisa – Cremonese 3-0 (9’ rig., 50’ Torregrossa, 89’ Puscas)

02.12.2023 – 15.a giornata: Pisa – Cremonese 0-0

13.05.2025 – 34.a giornata: Pisa – Cremonese 2-1 (22’ Moreo, 82’ Touré; 93’ Bonazzoli)

Last modified: Ottobre 15, 2026