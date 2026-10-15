Piazza Gambacorti, previsto il rifacimento della pavimentazione

Written by Redazione• 11:53 am• Pisa, Politica

La prima commissione consiliare in sopralluogo. Ciavarrella e Marchetti chiedono un progetto attento a verde, famiglie, residenti e attività commerciali

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella e Raffaella Marchetti, Consiglieri Comunali di Pisa, Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

Un rifacimento completo della pavimentazione di piazza Gambacorti, per un costo stimato di circa 550mila euro ancora da finanziare. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato ieri dalla prima commissione consiliare permanente per approfondire le prospettive di riqualificazione dell’area.

Durante la visita, l’assessore Mancini e l’ingegner Fiorindi hanno spiegato che i materiali utilizzati decenni fa non sono più reperibili: per intervenire sulle condizioni della pavimentazione sarà quindi necessario procedere alla sua completa sostituzione.

Per il presidente della commissione Angelo Ciavarrella, l’intervento rappresenta anche un’occasione per ripensare lo spazio pubblico. «Il completo restyling della piazza è un intervento importante e ci offre l’opportunità per migliorare la qualità e la fruibilità della piazza. Proprio per questo ritengo che la progettazione debba tenere conto delle esigenze di tutte le persone che la vivono quotidianamente».

Sulla stessa linea la consigliera Raffaella Marchetti, che richiama la funzione sociale dell’area: «Piazza Gambacorti è anche uno spazio di socialità e di incontro, frequentato da giovani e da tante famiglie che vi accompagnano i bambini a giocare. È quindi importante che il progetto riesca a conciliare le esigenze delle attività commerciali con quelle di residenti, famiglie e cittadini, rendendo la piazza più accogliente e funzionale».

L’auspicio dei due consiglieri è che il rifacimento non si limiti alla superficie esistente, ma contribuisca a migliorare la qualità della piazza. Tra le proposte, valutare l’inserimento di nuove superfici verdi, ascoltare gli esercenti e considerare le necessità delle famiglie fin dalla progettazione.

Last modified: Ottobre 15, 2026