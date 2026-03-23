Pisa, alla Domus Mazziniana incontro sul volume “Ebrei in guerra” con Di Segni e Lerner

Written by Redazione• 11:31 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Mercoledì 25 marzo alle ore 17, presso la Domus Mazziniana di Pisa, si terrà la presentazione del volume “Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente”, scritto da Riccardo Di Segni e Gad Lerner, entrambi presenti all’incontro.

L’iniziativa è promossa dal Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Domus Mazziniana e i Dipartimenti di Civiltà e Forme del Sapere e di Filologia, Letteratura e Linguistica.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali di Serena Grazzini, direttrice del CISE, e Paolo Mancarella, presidente della Domus Mazziniana. A seguire, gli autori dialogheranno con gli storici Michele Battini e Carlotta Ferrara degli Uberti.

Il libro, pubblicato da Feltrinelli nell’autunno 2025, affronta il dibattito interno all’ebraismo italiano in relazione agli eventi bellici successivi all’ottobre 2023, con particolare riferimento alla politica israeliana, al conflitto in Medio Oriente e alle ricadute civili, culturali e politiche nella diaspora.

Partendo da posizioni diverse, Di Segni e Lerner si confrontano su temi complessi e attuali, tra cui il rapporto tra religione, cultura e identità nazionale ebraica, il nuovo antisemitismo, il ruolo della diaspora e le tensioni interne al mondo ebraico contemporaneo.

L’incontro è aperto al pubblico e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Domus Mazziniana.

FOTO TRATTA DA https://cise.unipi.it/

Last modified: Marzo 23, 2026