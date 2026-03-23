Pomarance, al Teatro dei Coraggiosi chiusura di stagione con Reggiani e Catania

Written by Redazione• 11:34 am• Pomarance, Attualità, Eventi/Spettacolo

POMARANCE – Si conclude giovedì 26 marzo alle ore 21.15 la stagione teatrale del Teatro dei Coraggiosi, curata da Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Pomarance in collaborazione con Officine Papage.

A chiudere il cartellone sarà lo spettacolo “La coppia più sexy d’America”, commedia brillante dell’autore americano Ken Levine, interpretata da Francesca Reggiani e Antonio Catania, entrambi noti al pubblico per le numerose esperienze tra cinema, teatro e televisione.

La pièce racconta con ironia le vicende di due attori un tempo protagonisti di una celebre serie televisiva, che si ritrovano anni dopo, segnati dal tempo ma ancora legati da un passato condiviso. Tra dialoghi vivaci, rivelazioni e momenti di tenerezza, lo spettacolo affronta temi come il trascorrere degli anni, le fragilità personali e la possibilità di riscoprire l’amore in una fase diversa della vita.

Una commedia che unisce leggerezza ed emozione, offrendo uno sguardo sulla maturità e sulle seconde opportunità.

I biglietti hanno un costo di 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto) e sono disponibili in prevendita online su Liveticket oppure il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del teatro a partire dalle ore 20. È possibile prenotare anche via email o telefono contattando Officine Papage.

Last modified: Marzo 23, 2026