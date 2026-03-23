Pisa, alla Domus Mazziniana al via “Clioscopio”: focus su democrazia ed educazione

PISA – Prende il via martedì 24 marzo alle ore 17 il nuovo ciclo di incontri di “Clioscopio”, dedicato al tema “Democrazia ed Educazione”, promosso dalla Domus Mazziniana, dalla SPES – Società di Politica Educazione e Storia e dall’Associazione Mazziniana.
L’iniziativa si aprirà con la presentazione del volume di Piergiovanni Genovesi “La Marcia sulla Minerva. Il dominio politico della ‘più fascista’ delle riforme 1922-1924”, pubblicato da Rubbettino nel 2025.
A discutere con l’autore saranno Pietro Finelli della Domus Mazziniana e Luciana Bellatalla per SPES.
Il libro analizza il ruolo centrale della riforma scolastica voluta da Giovanni Gentile nel processo di fascistizzazione dello Stato e nel consolidamento del regime. La “Minerva” citata nel titolo fa riferimento al palazzo che ospitava il Ministero della Pubblica Istruzione, la cui conquista rappresentò un passaggio strategico per l’affermazione del potere fascista.
Attraverso l’attuazione della riforma, il regime riuscì ad ampliare i propri margini di manovra politica, aprendo nuovi spazi nei rapporti con le principali forze dell’epoca e rafforzando la leadership di Benito Mussolini, anche all’interno del Partito Nazionale Fascista.
L’incontro sarà trasmesso anche sui canali social della Domus Mazziniana.Last modified: Marzo 23, 2026