Pisa, al Teatro Nuovo debutta “Hinterland” di Federico Malvaldi

Written by Redazione• 8:13 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 28 marzo alle ore 21 il Teatro Nuovo di Pisa ospita “Hinterland”, spettacolo scritto e diretto dal drammaturgo pisano Federico Malvaldi e prodotto da Remuda Teatro.

Sul palco Giulia Santilli e Veronica Rivolta, protagoniste di una storia che mette al centro Lea e Cassie, due donne alle prese con un’esistenza segnata da precarietà, sogni infranti e relazioni complesse. Il racconto affronta temi attuali, restituendo uno spaccato della contemporaneità in cui emergono fragilità, resistenza e possibilità di riscatto.

Lo spettacolo si inserisce nel panorama della nuova drammaturgia italiana e conferma il percorso artistico di Malvaldi, formatosi tra Pisa e Roma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Dopo l’esperienza nella Capitale, l’autore è tornato a vivere e lavorare nel territorio pisano, contribuendo alla crescita della scena culturale locale.

“Hinterland”, segnalato nell’ambito di “Situazione Drammatica | Il Copione” per Hystrio Festival 2025, rappresenta un ulteriore sviluppo nella ricerca teatrale di Malvaldi, sempre attenta alle trasformazioni sociali e alle urgenze del presente.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro (martedì dalle 10 alle 13, giovedì dalle 16 alle 19 e da un’ora prima dello spettacolo) oppure online su Ciaotickets. I prezzi variano da 10 a 18 euro, con riduzioni per studenti, personale scolastico e universitario.

Last modified: Marzo 23, 2026