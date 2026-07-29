Mercato di Qualità sotto le Stelle: il 1° agosto a Tirrenia torna l’appuntamento con lo shopping estivo

Written by Redazione• 12:48 pm• Tirrenia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

TIRRENIA – Sabato 1° agosto, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, Piazza dei Fiori a Tirrenia ospiterà il Mercato di Qualità sotto le Stelle, l’iniziativa promossa da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa e inserita nel ricco cartellone di eventi di Marenia.

L’evento rappresenta il secondo appuntamento estivo organizzato da ANVA sul litorale pisano e offrirà a cittadini e turisti un’occasione speciale per vivere una serata all’insegna dello shopping di qualità, tra banchi selezionati, prodotti ricercati e la professionalità degli operatori associati. «Siamo felici di portare il secondo appuntamento dell’estate sul nostro litorale pisano – dichiara il Presidente Provinciale di ANVA Confesercenti Pisa, Mirco Sbrolli –. Qualità, professionalità e bellissimi banchi saranno protagonisti di questa serata dedicata allo shopping estivo, grazie alla presenza dei nostri operatori associati che, ancora una volta, sapranno offrire un’esperienza di acquisto piacevole e di alto livello.»

Un’iniziativa resa possibile anche grazie alla collaborazione con il Comune di Pisa. «Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Pisa e, nello specifico, l’Assessore al Commercio Paolo Pesciatini, per l’opportunità e il sostegno a questa iniziativa – afferma il Responsabile Provinciale di Confesercenti Pisa, Claudio Del Sarto –. Il nostro Mercato di Qualità è ormai diventato un vero e proprio brand riconosciuto, capace di portare valore e attrattività in tutta la provincia di Pisa, contribuendo alla promozione del commercio su area pubblica e alla valorizzazione dei territori.»

Last modified: Luglio 29, 2026