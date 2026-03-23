Pisa, a Palazzo Blu ultimo appuntamento di “Warning” dedicato ai misteri del cielo

Written by Redazione• 9:33 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si conclude mercoledì 25 marzo la sesta edizione della rassegna di divulgazione scientifica “Warning”, in programma all’auditorium di Palazzo Blu. L’ultimo incontro, dal titolo “Misteri del cielo: dagli antichi alla modernità”, è in programma a partire dalle ore 15.30.

Ospiti dell’appuntamento saranno Simona Gallerani, professoressa associata di Astrofisica e Cosmologia alla Scuola Normale Superiore, e Paola Focardi, già docente di Storia dell’Astronomia all’Università di Bologna.

L’incontro propone un percorso attraverso le diverse interpretazioni del cielo nel corso della storia. Dalle visioni mitologiche e religiose delle civiltà antiche, come quelle mesopotamiche ed egizie, fino allo sviluppo di un approccio razionale e scientifico a partire dalla Grecia antica, che ha portato alla nascita dell’astronomia moderna.

Nel corso dei secoli, grazie a strumenti sempre più avanzati – dagli studi di Galileo ai telescopi contemporanei – la conoscenza dell’Universo si è ampliata in modo significativo. Tuttavia, nonostante i progressi, restano ancora numerosi interrogativi aperti sul cosmo, che continua a suscitare interesse e meraviglia.

L’incontro è aperto al pubblico oltre che agli studenti e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Palazzo Blu, oltre che sul sito della rassegna.

“Warning” è ideata dalla sezione pisana dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e realizzata da Palazzo Blu con il sostegno della Fondazione Pisa.

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Last modified: Marzo 23, 2026