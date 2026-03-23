Pisa, mobilità e qualità dell’aria: Martinelli critica il Comune sulla gestione dei fondi

Written by Redazione• 8:17 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli sulla reazione del Comune di Pisa alle sollecitazioni dell’Università in materia di mobilità e utilizzo dei fondi ministeriali.

Il capogruppo de La città delle Persone Paolo Martinelli esprime perplessità sulla risposta dell’amministrazione comunale alle proposte avanzate dall’Università di Pisa in materia di mobilità e qualità dell’aria, in vista dell’arrivo di circa 9 milioni di euro di fondi ministeriali destinati a interventi legati all’infrazione europea per i livelli di inquinamento.

“L’Università ha presentato proposte serie per migliorare la qualità dell’aria e la mobilità urbana, temi che incidono direttamente sulla salute, sulla vivibilità e sul lavoro quotidiano dei cittadini”, afferma Martinelli, sottolineando l’importanza di interventi strutturali per ridurre traffico e inquinamento.

Secondo il capogruppo, però, la reazione del Comune non sarebbe stata all’altezza: “Nelle risposte ufficiali degli assessori abbiamo riscontrato toni stizziti e un approccio di chiusura, che non sembra adeguato ai bisogni della città”.

Martinelli fa riferimento alle dichiarazioni degli assessori Massimo Dringoli e Giulia Scarpa, che hanno parlato di confronto nel rispetto dei ruoli e dell’utilizzo delle risorse nell’interesse generale, ma che, a suo avviso, risultano “più reattive che propositive”.

“È un’occasione importante – prosegue –: cittadini e imprese chiedono soluzioni concrete per migliorare la mobilità e ridurre l’inquinamento. L’Università propone, il Comune dovrebbe valorizzare e integrare queste idee, non minimizzarle”.

Da qui la richiesta all’amministrazione di cambiare approccio: “Chiediamo un confronto reale, anche in Consiglio comunale, e un lavoro condiviso con l’Ateneo e con la città, affinché le risorse disponibili vengano utilizzate in modo efficace e non si perdano opportunità di miglioramento”.

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Last modified: Marzo 23, 2026