Pierre Kalulu: “Consapevoli dei nostri mezzi, godiamoci il momento”

PISA – “Questa partita era molto importante vincerla e l’abbiamo fatto. Questa vittoria ci dà ancora più consapevolezza dei nostri mezzi”. Esordisce così Pierre Kalulu nella conferenza stampa post gara di Pisa. E’ il giocatore più impiegato con i suoi 2.160 minuti giocati sin qui tra campionato e Coppe.

di Antonio Tognoli

Kalulu parla della difesa: “Sono contento del rientro di Bremer ci dà sicurezza, spero di fare ancora un salto di qualità”.

Su che impressione il Pisa abbia fatto al giocatore ex Milan Kalulu risponde così: “Il Pisa mi ha fatto una buona impressione giocano bene a calcio, hanno due ottimi esterni che possono mettere in difficoltà chiunque, conoscevo due o tre giocatori hanno una buona squadra”.

