L’Effemeride Pisana del 28 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Domenica 28 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 16:46, le ore di luce solare sono 8 e 56 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 308mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Santa Famiglia di Nazareth
Patrono di Balestrate
Il Natale ci ha già mostrato la Sacra Famiglia raccolta nella grotta di Betlemme, ma oggi siamo invitati a contemplarla nella casetta di Nazareth, dove Maria e Giuseppe sono intenti a far crescere, giorno dopo giorno, il fanciullo Gesù. Possiamo immaginarla facilmente (gli artisti l’hanno fatto spesso) in mille situazioni e atteggiamenti, mettendo in primo piano o la Vergine santa accanto al suo Bambino, o il buon san Giuseppe nella bottega di falegname dove il fanciullo impara anche il lavoro umano, giocando. Ma possiamo anche intuire l’avvenimento immenso che a Nazareth si compie: poter amare Dio e amare il prossimo con un unico indivisibile gesto! Per Maria e Giuseppe, infatti, il Bambino è assieme il loro Dio e il loro prossimo più caro. Fu dunque a Nazareth che gli atti più sacri (pregare, dialogare con Dio, ascoltare la sua Parola, entrare in comunione con Lui) coincisero con le normali espressioni colloquiali che ogni mamma e ogni papà rivolgono al loro bambino. Fu a Nazareth che gli «atti di culto dovuti a Dio» (quelli stessi che intanto venivano celebrati nel grandioso tempio di Gerusalemme) coincisero con le normali cure con cui Maria vestiva il Bambino Gesù, lo lavava, lo nutriva, assecondava i suoi giochi. Fu allora che cominciò la storia di tutte le famiglie cristiane, per le quali tutto (gli affetti, gli avvenimenti, la materia del vivere) può essere vissuto come sacramento: segno reale e anticipazione di un amore Infinito.
E’ accaduto il 28 dicembre nel mondo:
- 1065 – Viene consacrata l’Abbazia di Westminster
- 1830 – Osceola guida i suoi guerrieri Seminole in Florida, nella seconda guerra seminole contro l’esercito degli Stati Uniti
- 1832 – John C. Calhoun è il primo vicepresidente degli Stati Uniti d’America a dimettersi
- 1895
- I fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così la nascita del cinema
- Wilhelm Röntgen annuncia la scoperta dei raggi X
- 1897 – L’opera Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand, debutta a Parigi
- 1908 – Calabria e Sicilia: un terremoto del 10º grado ed un seguente maremoto radono al suolo le città di Reggio Calabria e Messina causando oltre 100.000 morti. Verrà definito come uno dei due eventi sismici più catastrofici che la storia italiana ricordi
- 1941 — Campagna italiana in Russia: dopo 3 giorni di combattimenti, le truppe italiane respingono un’offensiva sovietica durante la battaglia di Natale
- 1943 – Le prime guide italiane pronunciano la loro Promessa nelle catacombe di Priscilla a Roma, mentre in Italia lo scautismo è ancora clandestino
- 1973 – Aleksandr Solženicyn pubblica Arcipelago Gulag
- 1995 – CompuServe crea un precedente quando blocca l’accesso a un newsgroup a sfondo sessuale, su pressione dei magistrati tedeschi
- 2000 – Il gigante statunitense della vendita al dettaglio Montgomery Ward annuncia la chiusura dopo 128 anni di attività
- 2005 – Viene messo in orbita il primo satellite del Sistema di posizionamento Galileo
- 2008 – Secondo giorno di bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza contro Hamas
La frase del giorno di Frate Indovino:
Chi ama perdona, non chiede ma dona
Nati il 28 dicembre:
STAN LEE
α 28 dicembre 1922 ω 12 novembre 2018
MICHEL PETRUCCIANI
α 28 dicembre 1962 ω 6 gennaio 1999
MAGGIE SMITH
α 28 dicembre 1934 ω 27 settembre 2024
LINUS TORVALDS
Programmatore finlandese, padre di Linux
α 28 dicembre 1969
DENZEL WASHINGTON
α 28 dicembre 1954
GUSTAVE EIFFEL
α 15 dicembre 1832 ω 28 dicembre 1923
MAURICE RAVEL
α 7 marzo 1875 ω 28 dicembre 1937
RE VITTORIO EMANUELE III
α 11 novembre 1869 ω 28 dicembre 1947
SAN FRANCESCO DI SALES
α 21 agosto 1567 ω 28 dicembre 1622
