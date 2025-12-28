L’Effemeride Pisana del 28 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:01 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Domenica 28 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 16:46, le ore di luce solare sono 8 e 56 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 308mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santa Famiglia di Nazareth

Patrono di Balestrate

Il Natale ci ha già mostrato la Sacra Famiglia raccolta nella grotta di Betlemme, ma oggi siamo invitati a contemplarla nella casetta di Nazareth, dove Maria e Giuseppe sono intenti a far crescere, giorno dopo giorno, il fanciullo Gesù. Possiamo immaginarla facilmente (gli artisti l’hanno fatto spesso) in mille situazioni e atteggiamenti, mettendo in primo piano o la Vergine santa accanto al suo Bambino, o il buon san Giuseppe nella bottega di falegname dove il fanciullo impara anche il lavoro umano, giocando. Ma possiamo anche intuire l’avvenimento immenso che a Nazareth si compie: poter amare Dio e amare il prossimo con un unico indivisibile gesto! Per Maria e Giuseppe, infatti, il Bambino è assieme il loro Dio e il loro prossimo più caro. Fu dunque a Nazareth che gli atti più sacri (pregare, dialogare con Dio, ascoltare la sua Parola, entrare in comunione con Lui) coincisero con le normali espressioni colloquiali che ogni mamma e ogni papà rivolgono al loro bambino. Fu a Nazareth che gli «atti di culto dovuti a Dio» (quelli stessi che intanto venivano celebrati nel grandioso tempio di Gerusalemme) coincisero con le normali cure con cui Maria vestiva il Bambino Gesù, lo lavava, lo nutriva, assecondava i suoi giochi. Fu allora che cominciò la storia di tutte le famiglie cristiane, per le quali tutto (gli affetti, gli avvenimenti, la materia del vivere) può essere vissuto come sacramento: segno reale e anticipazione di un amore Infinito.

E’ accaduto il 28 dicembre nel mondo:

1065 – Viene consacrata l’Abbazia di Westminster

1830 – Osceola guida i suoi guerrieri Seminole in Florida, nella seconda guerra seminole contro l’esercito degli Stati Uniti

1832 – John C. Calhoun è il primo vicepresidente degli Stati Uniti d’America a dimettersi

1895 I fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così la nascita del cinema Wilhelm Röntgen annuncia la scoperta dei raggi X

1897 – L’opera Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand, debutta a Parigi

1908 – Calabria e Sicilia: un terremoto del 10º grado ed un seguente maremoto radono al suolo le città di Reggio Calabria e Messina causando oltre 100.000 morti. Verrà definito come uno dei due eventi sismici più catastrofici che la storia italiana ricordi

1941 — Campagna italiana in Russia: dopo 3 giorni di combattimenti, le truppe italiane respingono un’offensiva sovietica durante la battaglia di Natale

1943 – Le prime guide italiane pronunciano la loro Promessa nelle catacombe di Priscilla a Roma, mentre in Italia lo scautismo è ancora clandestino

1973 – Aleksandr Solženicyn pubblica Arcipelago Gulag

1995 – CompuServe crea un precedente quando blocca l’accesso a un newsgroup a sfondo sessuale, su pressione dei magistrati tedeschi

2000 – Il gigante statunitense della vendita al dettaglio Montgomery Ward annuncia la chiusura dopo 128 anni di attività

2005 – Viene messo in orbita il primo satellite del Sistema di posizionamento Galileo

2008 – Secondo giorno di bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza contro Hamas

La frase del giorno di Frate Indovino:

Chi ama perdona, non chiede ma dona

Nati il 28 dicembre:

STAN LEE

Fumettista statunitense

α 28 dicembre 1922 ω 12 novembre 2018

MICHEL PETRUCCIANI

Pianista jazz francese

α 28 dicembre 1962 ω 6 gennaio 1999

MAGGIE SMITH

Attrice inglese

α 28 dicembre 1934 ω 27 settembre 2024

LINUS TORVALDS

Programmatore finlandese, padre di Linux

α 28 dicembre 1969

DENZEL WASHINGTON

Attore statunitense

α 28 dicembre 1954

Deceduti il 28 dicembre:

GUSTAVE EIFFEL

Ingegnere francese

α 15 dicembre 1832 ω 28 dicembre 1923

MAURICE RAVEL

Compositore francese

α 7 marzo 1875 ω 28 dicembre 1937

RE VITTORIO EMANUELE III

Monarca italiano

α 11 novembre 1869 ω 28 dicembre 1947

SAN FRANCESCO DI SALES

Vescovo cattolico francese

α 21 agosto 1567 ω 28 dicembre 1622

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

