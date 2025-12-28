Luciano Spalletti: “Nel primo tempo ci è mancata la qualità, ma la Juve mi è piaciuta”

Written by admin• 6:36 am• Pisa SC

PISA – A fine gara ha analizzato il risultato e la prestazione della squadra bianconera il tecnico Luciano Spalletti.

di Antonio Tognoli

Il tecnico di Certaldo l’ha vista così: “Nel primo tempo ci è mancata la qualità ma la gara è stata equilibrata. La Juventus mi è piaciuta perché ha giocato con un avversario, il Pisa dove tutti hanno sofferto e non merita la classifica che ha. Sapevamo che avremmo sofferto la squadra l’avevo avvisata“.

Spalletti chiarisce poi sul centrocampo: “Koopmeiners porta uno stile di gioco ben preciso, però nella ripresa eravamo stanchi e ho messo Miretti, ma non è demerito suo assolutamente, ho in panchina giocatori forti e li ho messi per sfruttarne le caratteristiche“.

Prima della conclusione la chiosa finale: “Sono contento perchè quello che abbiamo fatto con la Roma lo abbiamo fatto contro il Pisa e questo rende grande il lavoro dei calciatori“

Last modified: Dicembre 28, 2025