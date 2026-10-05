Peccioli, il Bosco dei Frati riapre e riunisce gli amici dei campi solari dopo quasi dieci anni

Written by Redazione• 1:43 pm• Peccioli, Attualità, Eventi/Spettacolo

Una merenda nel luogo dell’infanzia diventa l’occasione per ritrovarsi. Il gruppo scrive al Comune: «Ha riaperto una parentesi di vita rimasta sospesa»

PECCIOLI – Erano bambini quando frequentavano i campi solari dei Frati Cappuccini. Crescendo, molti erano diventati guide per i più piccoli. Ora la riapertura del Bosco dei Frati Cappuccini, restituito alla comunità dopo un lungo periodo di chiusura, li ha riportati insieme nei luoghi della loro infanzia e adolescenza.

L’ultimo ritrovo del gruppo risaliva al 2016, quando ragazzi e ragazze si erano riuniti per salutare Padre Riccardo, loro guida, prima del trasferimento a Borgo San Lorenzo e del successivo ritorno nella sua terra d’origine, sul Monte Amiata.

Quasi dieci anni dopo, il bosco è diventato nuovamente il punto d’incontro. A raccontarlo sono gli stessi protagonisti in una lettera inviata all’Amministrazione comunale, nella quale descrivono il significato personale e collettivo di questo ritorno.

«La riapertura del Bosco dei Frati Cappuccini a Peccioli ha portato con sé qualcosa di più di un semplice nastro tagliato: ha riaperto una parentesi di vita rimasta sospesa per anni», scrivono.

Tra il convento e il bosco erano nate amicizie capaci di resistere al tempo e alla distanza. Tornare ha significato ritrovare quei legami e ricordare le giornate trascorse insieme, le attività e il passaggio da partecipanti a punti di riferimento per i bambini più piccoli.

Per festeggiare è bastata una merenda in compagnia, come quelle condivise al termine dei campi solari. Un gesto semplice che ha restituito al gruppo l’atmosfera di quegli anni.

Nella lettera, i partecipanti ringraziano il Comune di Peccioli per aver recuperato uno spazio al quale la comunità è profondamente legata. «Recuperare uno spazio come il Bosco dei Frati significa infatti molto più che riqualificare un’area verde», sottolineano, richiamando il valore della memoria storica e spirituale, delle relazioni e dell’identità del paese.

La riapertura offre così uno spazio da vivere alle nuove generazioni e, a chi vi è cresciuto, la possibilità di tornare a incontrarsi dove tutto era cominciato.

il-gruppo-di-giovani-pecciolesi-al-Bosco-dei-Frati-prima-della-chiusura-del-2016

Uno scatto di gruppo del 2026 degli amici di Peccioli al Bosco dei Frati

Last modified: Ottobre 5, 2026