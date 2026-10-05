Written by Ottobre 5, 2026 1:37 pm San Giuliano Terme, Attualità

San Giuliano Terme, lavori alla rete idrica: giovedì 8 ottobre acqua sospesa in quattro vie

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Interruzione dalle 8 alle 13. Un’autobotte sarà disponibile in via Dini, davanti alle scuole elementari

SAN GIULIANO TERME – Rubinetti a secco giovedì 8 ottobre, dalle 8 alle 13, in alcune strade del territorio comunale per lavori sulla rete idrica. Lo comunica Acque.

L’interruzione interesserà via Dini, nel tratto tra via Ruffini e via Matteotti, via Ruffini e il lato ovest di via di Signano e via del Cantone.

Per limitare i disagi, sarà predisposto un servizio sostitutivo di rifornimento tramite autobotte in via Dini, di fronte alle scuole elementari.

Al ripristino dell’erogazione potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a venerdì 9 ottobre, con gli stessi orari e modalità. Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Ottobre 5, 2026
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