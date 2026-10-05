San Giuliano Terme, lavori alla rete idrica: giovedì 8 ottobre acqua sospesa in quattro vie

Interruzione dalle 8 alle 13. Un’autobotte sarà disponibile in via Dini, davanti alle scuole elementari
SAN GIULIANO TERME – Rubinetti a secco giovedì 8 ottobre, dalle 8 alle 13, in alcune strade del territorio comunale per lavori sulla rete idrica. Lo comunica Acque.
L’interruzione interesserà via Dini, nel tratto tra via Ruffini e via Matteotti, via Ruffini e il lato ovest di via di Signano e via del Cantone.
Per limitare i disagi, sarà predisposto un servizio sostitutivo di rifornimento tramite autobotte in via Dini, di fronte alle scuole elementari.
Al ripristino dell’erogazione potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.
In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a venerdì 9 ottobre, con gli stessi orari e modalità. Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Ottobre 5, 2026