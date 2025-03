Fabrizio Roberti confermato Segretario Generale FNP Cisl Pisa

Written by Antonio Tognoli• 1:44 pm• Attualità, Pisa

PISA – Fabrizio Roberti è stato confermato Segretario Generale FNP Cisl Pisa (Federazione Nazionale Pensionati). Con Roberti è stata confermata tutta la segreteria, Luciana Adami e Alberto Sodini. E’ stata altresì eletta coordinatrice delle politiche di genere Daniela Piludu. Erano presenti al congresso che si è svolto all’Hotel Galilei di Pisa, Dario Campera Segretario Generale CISL, Marco Maurizio Colombo, che presiedeva il Congresso, Viviano Bigazzi, Segretario Regionale FNP e Roberto Pezzani Segretario Nazionale FNP.

“Sono due giornate intense, partecipate e piene di contenuti che questa segreteria cercherà di portare avanti nei prossimi anni– afferma Fabrizio Roberti dopo la sua riconferma a Segretario Generale FNP Cisl Pisa – sono altresì molto soddisfatto della rielezione di tutta la segreteria. I nostri obiettivi per il futuro sono molteplici, tra le prime cose cercheremo di seguire bene la medicina di prossimità nelle tre zone interessate: il CTO di Pisa, l’Ospedale di Volterra e la casa comunità di Terricciola. Oltre a questo cercheremo di portare avanti la contrattazione sociale per i nostri anziani, che prevede l’abbattimento delle tasse a chi non può permettersi di pagarle, andando a rivedere la situazione di chi riscuote le “pensioni minime. Cercheremo di portare avanti un percorso già avviato nella formazione dei nostri delegati e i nostri RLS, per dare delle risposte e altresì migliorare quelle attuali. Ovviamente i programmi sono tanti, noi cercheremo come al solito di metterci il massimo impegno senza lasciare indietro nessuno, migliorando la presenza sul nostro territorio e renderla ancor di più capillare per soddisfare le esigenze e i bisogni dei nostri anziani che purtroppo non sono autosufficienti“.

Last modified: Marzo 5, 2025