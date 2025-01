PD Pisa: “Pronto Soccorso di Pisa, serve un piano strutturale, basta a soluzioni tampone

Written by admin• 3:28 pm• Pisa, Politica

PISA – “Il Pronto Soccorso di Pisa è da sempre un punto di riferimento per la

sanità toscana e nazionale, un luogo in cui medici, infermieri e operatori sanitari offrono cure di altissima qualità con una professionalità e un impegno che meritano il massimo riconoscimento”, si legge nella nota del Pd pisano .



Eppure, nonostante questa eccellenza, il sistema è messo a dura prova da

criticità che si ripresentano ciclicamente senza mai trovare una

soluzione definitiva. Da anni si parla delle difficoltà legate alla carenza di posti letto e

alla necessità di rafforzare il personale, ma ogni volta l’attenzione si

riaccende solo quando la situazione diventa insostenibile. A Pisa, l’occupazione dei posti letto supera il 100% e molti pazienti sono costretti a rimanere in barella in attesa di un ricovero, con tutte le conseguenze che questo comporta per la loro salute.

Non si può pensare di affrontare tutto con soluzioni temporanee e

interventi dettati dalla pressione mediatica del momento: serve un piano

coraggioso, duraturo, capace di adeguare la disponibilità di posti letto

ai reali bisogni della popolazione, tenendo conto delle emergenze

stagionali e dei flussi turistici che ogni anno si ripresentano e che

non possono più trovarci impreparati. A questa criticità si aggiunge la questione del personale. Il Pronto Soccorso di Pisa, come molti altri in Italia, opera con organici non

sufficienti in numero. Personale che peraltro lavora in condizioni

complesse, tra turni, emergenze continue e, talvolta, anche aggressioni.

Per questo è necessario che, la Direzione dell’Azienda Ospedaliera, in

accordo con la Regione Toscana, introduca un piano strutturale per

affrontare una volta per tutte queste problematiche. Basta con le

risposte tampone: i cittadini hanno diritto a un servizio sanitario

efficiente e sicuro, e chi lavora in ospedale deve poterlo fare con gli

strumenti adeguati. “La situazione del Pronto Soccorso di Pisa è l’ennesima dimostrazione di quanto il finanziamento della sanità pubblica sia fondamentale”,

dichiara il Segretario provinciale del PD, Oreste Sabatino. “Come

Partito Democratico di Pisa ribadiamo con forza il nostro impegno a

difesa del diritto alla salute e chiediamo un immediato cambio di rotta.

Siamo convinti – continua Sabatino – che il Presidente Giani e la giunta

mostreranno sul tema l’attenzione e la centralità che merita.

Le politiche del Governo Meloni stanno progressivamente indebolendo la

sanità pubblica a favore di quella privata, penalizzando i cittadini che

non possono permettersi cure a pagamento. Per questo servono maggiori

risorse e investimenti sulla sanità. L’impegno della Regione Toscana per la tutela della sanità pubblica è importante, ma senza un adeguato sostegno nazionale non può bastare.

Servono risorse e scelte politiche responsabili per garantire un sistema

sanitario efficiente e accessibile a tutti. Ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario va la nostra vicinanza e solidarietà per l’enorme lavoro che svolgono ogni giorno,

nonostante le difficoltà e le criticità. “

Last modified: Gennaio 31, 2025