Un 2024 da record per la Biblioteca Gronchi di Pontedera: crescono visite, iscrizioni e prestiti

Written by admin• 2:23 pm• Attualità, Cultura, Pontedera

PONTEDERA- Il 2024 della biblioteca comunale Gronchi di Pontedera si è chiuso con risultati significativi. Le visite sono aumentate, registrando un totale di 166.114 accessi, con un incremento del 44,3% rispetto al 2023. Le nuove iscrizioni sono state 633, portando il totale degli iscritti a 14.554, di cui 2.081 bambini e ragazzi fino a 14 anni. Anche il servizio di prestito è in crescita, con un aumento del 6,5%, passando da 56.252 a 59.908 prestiti. Nella divisione per età, i prestiti per adulti sono stati 30.248, mentre quelli per bambini e ragazzi hanno raggiunto i 29.229.

La biblioteca ha continuato a svolgere un’intensa attività di promozione della lettura, coinvolgendo nel 2024 ben 199 classi e realizzando 182 iniziative. Anche la dotazione documentaria è aumentata, superando le 100.000 unità, con un totale di 100.261 documenti rispetto ai 97.694 dell’anno precedente. Questo arricchisce il patrimonio delle altre biblioteche del sistema Bibliolandia, con oltre 670.000 unità disponibili per il prestito interbibliotecario.

“L’anno scorso la biblioteca Gronchi ha celebrato i suoi 70 anni, consolidandosi come uno spazio di incontro e partecipazione per la comunità“, commenta l’assessore alla cultura Francesco Mori. “Non solo un luogo di lettura, ma anche un punto di riferimento per nuovi linguaggi e nuove esigenze degli utenti, come dimostrano i numeri positivi del servizio Media Library on Line, che consente l’accesso gratuito a ebook, musica, film, giornali e corsi online“.

L’assessore annuncia anche che entro l’estate partiranno i lavori per risolvere la questione dei parcheggi non utilizzabili, grazie a un adeguato strumento amministrativo e alle risorse necessarie.

Tra le iniziative più rilevanti del 2024, spiccano le letture in pediatria all’ospedale Lotti, le letture estive all’aperto nei parchi, e quelle in arabo e italiano, frutto della collaborazione con il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti. “La biblioteca è un perno centrale nelle numerose attività della città, contribuendo a proiettare la lettura al di fuori dei suoi confini abituali, con un continuo impegno verso la diffusione del piacere per il libro” conclude Mori.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Gennaio 31, 2025