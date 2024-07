Partono i lavori di ristrutturazione della Casa di Comunità di Pomarance

Scritto da admin• 3:59 pm• Pomarance

POMARANCE – Partiranno nel mese di luglio i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della Casa di Comunità di Pomarance.

Il progetto è stato presentato lo scorso 11 aprile alla presenza del Presidente della Regione Toscana e dell’Assessore regionale al Diritto alla Salute e finanziato con Fondi PNRR e con altri Fondi Statali per un importo complessivo di euro 1.344.719. I lavori avverranno per fasi garantendo l’erogazione dei servizi e spostando, momentaneamente, le attività in altri locali.

Di seguito il dettaglio per ciascuna fase:

Fase 1 (per circa 6 mesi): la prima fase consiste nella demolizione e ricostruzione della rampa di accesso nella parte di fabbricato occupato dall’ambulatorio odontoiatrico. A seguire verranno effettuati i lavori di manutenzione straordinaria dell’ambulatorio odontoiatrico e di tutti gli altri locali al piano terra.

A partire dall’8 luglio l’ambulatorio odontoiatrico sarà trasferito temporaneamente al distretto di Larderello per tutta la durata dei lavori della prima fase.

Fase 2 (per circa 6 mesi): la seconda fase interesserà tutto il primo piano della Casa di Comunità per la realizzazione di nuovi servizi igienici nei vani scala, il nuovo locale e l’impianto di climatizzazione, garantendo la continuità del servizio attraverso la riorganizzazione delle attività sulla metà dei locali presenti al piano. Per quanto riguarda il consultorio sarà necessario spostare il servizio in altro locale della struttura.

Fase 3 (per circa 5 mesi): la terza fase interesserà tutto il piano terra lato medicheria. Pertanto dovranno essere spostati i servizi attualmente presenti, considerato che la guardia medica sarà attivata nei nuovi locali oggetto della fase 1. Tale fase interesserà anche la realizzazione del nuovo studio veterinario, negli attuali locali destinati a deposito al piano seminterrato.

“Ci scusiamo con la popolazione per eventuali disagi – afferma la direttrice generale, Maria Letizia Casani – che potranno verificarsi durante l’esecuzione dei lavori, ma il progetto di riqualificazione della struttura contribuirà a rafforzare la sanità territoriale in tutto il territorio dell’Alta Val di Cecina offrendo servizi sempre più qualificati e vicini al cittadino”.

