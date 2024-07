Auto si ribalta sulla sede stradale: un ferito in ospedale

Scritto da Antonio Tognoli• 3:37 pm• Cronaca, Nuova Categoria, Pisa

PISA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 11:21 in Via Italo Bargagna nel Comune di Pisa per incidente stradale.



Un’auto ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto il conducente, affidandolo al personale sanitario. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cisanello in codice giallo. La squadra VV.F. ha messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento. Sul posto 118 e Polizia Municipale per la viabilità e i rilievi di loro competenza.



Last modified: Luglio 4, 2024