Tirocini formativi extracurriculari: aumentato il rimborso mensile

PISA – La Regione Toscana ha aumentato da 500 a 600 euro il rimborso mensile per i giovani che abbiano più di diciotto anni e vogliano partecipare a tirocini formativi extracurriculari negli uffici amministrativi dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana: un’esperienza utile per conoscere direttamente il mondo del lavoro e arricchire il proprio curriculum.



Le domande per candidarsi scadono il 4 settembre. Tra i requisiti: residenza o domicilio in Toscana; iscrizione a un Centro impiego della Toscana; non avere precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare in Aoup e nel medesimo profilo professionale; non avere svolto attività lavorative nell’Aoup nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.



Avviso e domanda sono scaricabili sul sito web dell’Aoup [www.ao-pisa.toscana.it] seguendo il percorso: home > concorsi e selezioni > progetti giovanisì > tirocini extracurriculari.

