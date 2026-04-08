Parco di San Rossore, Petrucci attacca: «Dal centrosinistra scelte incoerenti sull’ambiente»

Written by Redazione• 2:57 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia vicepresidente del Consiglio regionale toscano.

«Più che sorridere, viene da riflettere leggendo le dichiarazioni del centrosinistra di San Giuliano Terme, che oggi si presenta come difensore dell’ambiente, del suolo e del patrimonio arboreo. È proprio il centrosinistra, infatti, ad aver guidato negli anni politiche urbanistiche che hanno portato a un significativo consumo di suolo nel territorio comunale, spesso nelle aree limitrofe a Pisa, con l’obiettivo di intercettare i flussi provenienti dal capoluogo. Mentre Pisa sviluppava politiche ambientali considerate virtuose, San Giuliano Terme ha visto interventi che hanno inciso anche su zone vicine al Parco.

L’esempio più recente è rappresentato dal nuovo centro commerciale di Madonna dell’Acqua, realizzato a breve distanza dalla Tenuta di San Rossore. Un intervento che, oltre a comportare consumo di suolo in un’area sensibile, sta generando criticità sul piano della viabilità e della qualità della vita dei residenti.

Alla luce di ciò, appare contraddittorio parlare oggi di tutela ambientale e di equilibrio tra sviluppo e natura, quando le scelte amministrative degli ultimi anni sono state orientate in altra direzione.

Il Parco non può essere utilizzato come strumento di propaganda politica: è necessario piuttosto affrontare con coerenza e responsabilità le conseguenze delle decisioni assunte nel tempo».

Lo dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano, in risposta alle recenti posizioni espresse dalla maggioranza di San Giuliano Terme sulla nomina del nuovo direttivo del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Last modified: Aprile 8, 2026