All’Hotel San Ranieri a Pisa convegno di esperti su imaging cardiaco e patologie cardiovascolari

Written by Redazione• 4:13 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 10 aprile torna a Pisa il convegno “Imaging cardiaco e trattamento delle patologie cardiovascolari”, nella sede dell’Hotel S. Ranieri (Via F. Mazzei, inizio alle 9). Dell’evento – giunto alla 19 esima edizione – sono responsabili scientifici Paola Francesca Capozza, Umberto Conti e Fabio Lattanzi, dell’Unità operativa Cardiologia 1 dell’Aoup.

Interverranno relatori di livello nazionale e spazi privilegiati saranno riservati alla presentazione e discussione delle potenzialità diagnostiche aggiornate degli ultrasuoni in cardiologia e all’integrazione con le altre metodiche di indagine.

L’iscrizione è gratuita e i crediti (6) sono rivolti a medici specialisti in cardiologia, cardiochirurgia, anestesia e rianimazione, angiologia, nefrologia, malattie metaboliche e diabetologia, medicina interna e medici di medicina generale.

Last modified: Aprile 8, 2026