Written by Aprile 8, 2026 2:53 pm Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa SC, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Qualificazioni Mondiali femminili 2027: Italia-Serbia si giocherà all’Arena Garibaldi di Pisa

HomePisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa SC, Sport, TOP NEWS HOME PAGEQualificazioni Mondiali femminili 2027: Italia-Serbia si giocherà all’Arena Garibaldi di Pisa

PISA – L’Arena Garibaldi di Pisa si prepara a ospitare un appuntamento internazionale di primo piano: la sfida di ritorno tra Italia e Serbia, che si giocherà il 5 giugno, valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027. La gara di andata sarà disputata a Leskovac in Serbia il 14 Aprile alle ore 18.15.

La partita rappresenta un importante banco di prova per la Nazionale italiana, impegnata nel percorso di accesso alla rassegna iridata. L’incontro porterà in città il grande calcio femminile, confermando il ruolo di Pisa come sede di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale.

La scelta dell’Arena Garibaldi testimonia l’attenzione crescente verso il movimento calcistico femminile e la volontà di valorizzare impianti e territori attraverso manifestazioni di alto livello.

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli sull’orario e modalità di accesso allo stadio per il pubblico. L’evento si annuncia come un’occasione significativa per tifosi e appassionati, chiamati a sostenere le Azzurre in una sfida decisiva per la corsa ai Mondiali 2027.

FOTO DI ARCHIVIO

Last modified: Aprile 8, 2026
Previous Story
Pisa, Geonight 2026: intelligenza artificiale e città del futuro al Cinema Arsenale
Next Story
Parco di San Rossore, Petrucci attacca: «Dal centrosinistra scelte incoerenti sull’ambiente»

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti