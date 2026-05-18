Parco della Cittadella, avanti il recupero, Vouk: “Da luogo abbandonato a nuovo spazio per la città”

Written by Redazione• 3:23 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lorenzo Vouk, Consigliere comunale – Pisa al centro (vicecapogruppo), Vicepresidente II CCG, Commissario I CCP.

Da area degradata e dimenticata a nuovo spazio verde, culturale e pubblico nel cuore di Pisa. Proseguono gli interventi di recupero del Parco della Cittadella, progetto promosso dall’amministrazione comunale grazie ai finanziamenti del PNRR, con l’obiettivo di restituire ai cittadini un’area storica destinata a diventare uno dei nuovi punti di riferimento della città.

Durante un sopralluogo al cantiere era presente anche il consigliere comunale Lorenzo Vouk (Pisa al Centro), che ha sottolineato il valore dell’intervento: «È un’altra tappa importante del lavoro per ridare vita a luoghi verdi urbani trascurati nel tempo. Questo parco sarà protagonista della Pisa del futuro, un luogo dove storia, natura e vita cittadina si incontrano».

Tra gli elementi centrali del progetto c’è anche il recupero storico-archeologico dell’area. Grazie a un intervento da 1,8 milioni di euro, sono state riportate alla luce le fondamenta della parte restante degli antichi Arsenali, che resteranno visibili all’interno del parco.

«Riscoprire la nostra storia significa restituire memoria alla città e valorizzare un patrimonio unico, accessibile a cittadini e visitatori», aggiunge Vouk.

Il nuovo spazio sarà inoltre pensato come luogo di aggregazione e potrà ospitare anche eventi culturali e musicali immersi nel verde, con l’obiettivo di coniugare intrattenimento, storia e qualità urbana.

Attenzione anche al patrimonio naturale. L’architetto Daole, che ha seguito il progetto, ha spiegato che il verde esistente è stato preservato e valorizzato: sono stati rimossi rovi e vegetazione spontanea che avevano nascosto nel tempo i percorsi progettati da Michelucci, ora nuovamente visibili, e sono state realizzate nuove piantumazioni.

Con il recupero del Parco della Cittadella, Pisa punta a restituire alla città un luogo capace di unire memoria storica, spazi verdi e nuove opportunità di socialità e cultura.

Last modified: Maggio 18, 2026