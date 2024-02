Paolo Vanoli: “Vittoria importante ora guardiamo gara dopo gara”

Scritto da admin• 6:18 pm• Pisa SC

PISA – Mister Paolo Vanoli scende in sala stampa per commentare la vittoria degli arancioneroverdi all’Arena Garibaldi contro il Pisa che gli consente di conquistare il secondo posto in classifica.

di Antonio Tognoli

“Dobbiamo essere concentrati e giocare partita dopo partita. La vittoria è stata importante ma la lotta per questo sogno è ancora lunga e davanti a noi abbiamo due squadre molto più attrezzate di noi”.

“Rispettavo tanto in questa partita. Il Pisa è una squadra che gioca al calcio e l’ha dimostrato. Da qui in avanti le partite saranno tutte difficili e i punti peseranno per tutti”.

