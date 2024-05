Droghe e dipendenze: sensibilizzazione degli studenti dell’ITIS ‘A. Santucci’ da parte dei Carabinieri di Pomarance

Scritto da admin• 5:42 pm• Pomarance

POMARANCE – I Carabinieri della Stazione di Pomarance si sono recati presso l’ITIS “A. Santucci” per sensibilizzare gli studenti sul tema delle droghe e delle dipendenze.

Grazie alla collaborazione del Comandante della stazione dei Carabinieri di Pomarance, gli studenti hanno avuto l’opportunità di affrontare un argomento di grande importanza: gli effetti delle droghe e le dipendenze ad esse associate.

Venerdì 10 maggio, di fronte a tutti gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, riuniti nell’aula polivalente, il Comandante della stazione dei Carabinieri ha condotto un seminario sulle droghe e le relative dipendenze.

Durante la sessione, il Maresciallo ha fornito informazioni sulle droghe e sui danni che possono causare al corpo umano, ponendo particolare enfasi sugli effetti a lungo termine e sulle dipendenze che possono generare. Successivamente, ha illustrato il quadro normativo del problema.

Il Professore Luca Antonelli ha ricordato come talvolta si sottovaluti il rischio pensando che “a me non possa accadere”, ma ha evidenziato numerosi esempi, anche di persone del luogo, che hanno avuto problemi a causa dell’uso di droghe.

Il problema delle droghe è sempre attuale e non va trascurato, specialmente considerando che, secondo quanto riportato dai telegiornali, sul mercato sta emergendo il fentanyl, un potente oppioide sintetico associato a numerose morti per overdose. Il fentanyl, presentato in varie forme, dai cerotti alla polvere, ha effetti estremamente pericolosi, tra cui la depressione respiratoria e le allucinazioni. Anche una piccola dose può causare overdose, coma, arresto cardiaco o addirittura la morte.

Gli studenti hanno partecipato attivamente al seminario, ponendo domande riguardanti lo stile di vita, la regolamentazione e le sanzioni relative all’uso di droghe.

La scuola esprime profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri per la disponibilità e il supporto costante nel fornire informazioni, confrontarsi e guidare gli studenti verso uno stile di vita sano.

Last modified: Maggio 14, 2024