Università di Pisa, accampamento per la Palestina: protesta studentesca e richieste di azione

Scritto da admin• 4:49 pm• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Student per la Palestina di Pisa.

“Il 13 maggio 2024 è iniziata un’accampata nei giardini di Antichistica, Storia e Filosofia, organizzata dagli studenti in solidarietà con la Palestina. Da mesi, gli studenti di Pisa si battono a fianco del popolo palestinese, condannando il genocidio israeliano e l’apartheid, e chiedendo la fine delle complicità istituzionali con tali atrocità. Le proteste degli studenti hanno assunto un carattere globale, come dimostrano gli accampamenti nei campus americani. Le università non possono restare neutrali: svolgono un ruolo politico fondamentale e sono spesso legate alla filiera bellica, mantenendo relazioni dirette con le università israeliane, pilastri dell’occupazione dei territori palestinesi. Considerando l’uccisione di oltre 35.000 palestinesi e la grave crisi umanitaria, chiediamo, si legge nel comunicato: una ferma condanna dell’aggressione israeliana e del genocidio palestinese da parte dell’Università di Pisa, insieme alla fine dell’apartheid e dell’occupazione israeliane, e al fornimento di aiuti umanitari alla popolazione palestinese; la risoluzione immediata di tutti gli accordi universitari con istituzioni israeliane e il boicottaggio del sistema accademico israeliano; la fine di tutti gli accordi con aziende coinvolte in operazioni belliche e di occupazione, come Leonardo S.p.a. ed Eni S.p.a.; la risoluzione dell’Accordo bilaterale di Cooperazione tra Italia e Israele del 2000 nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico. L’accampamento in università non è solo un atto di protesta, ma un modo per riappropriarsi degli spazi e per discutere e informare sul tema palestinese. Invitiamo la comunità a unirsi all’accampamento per esprimere solidarietà alla Palestina e sostenere gli studenti che si mobilitano contro il genocidio. Domani mattina, alle ore 12, è prevista una conferenza stampa nei giardini della biblioteca di Antichistica“, concludono gli studenti.

Last modified: Maggio 14, 2024