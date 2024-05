La X Edizione della Notte Nazionale del Liceo: celebrazioni di comunicazione, femminilità e genialità

Scritto da admin• 6:20 pm• Pontedera, Attualità, Cultura

PONTEDERA – Il XXV Aprile è stato un giorno indimenticabile per gli studenti del Liceo Classico, che venerdì 10 maggio hanno celebrato la X edizione della Notte Nazionale del Liceo. Quest’anno, l’evento ha avuto come tema centrale la comunicazione, esplorato in tutte le sue sfaccettature: dai podcast alla divulgazione del sapere scientifico e umanistico, fino a un suggestivo rievocare di un notiziario immaginario durante le Idi di marzo del 44 a.C.

Non sono stati trascurati gli altri due omaggi inseriti nel programma della manifestazione. Da un lato, è stata dedicata grande attenzione al mondo femminile, con drammatizzazioni e letture sceniche riguardanti figure illustri del mito e della letteratura, che spaziavano da Pandora a Gertrude di Manzoni, fino alle rivoluzionarie di Aristofane.

Dall’altro lato, è stato omaggiato il geniale Italo Calvino, attraverso una rilettura originale delle sue opere come “Lezioni americane” e “Le città invisibili” da parte degli studenti, che hanno offerto uno sguardo fresco e innovativo sulla realtà contemporanea, inclusa quella di Pontedera.

