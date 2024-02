ARCI Pisa sugli scontri: “Ziello e Conti devono dimettersi”

Scritto da admin• 10:17 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di ARCI Pisa.

“Le violente azioni condotte dalla polizia non hanno alcuna giustificazione. Quello a cui abbiamo assistito è stato un atto brutale di repressione contro giovani pacifici, la maggior parte dei quali minorenni, che si trovavano in piazza senza armi, con il volto scoperto e le mani alzate. Il dispiegamento delle forze dell’ordine è stato sproporzionato rispetto alla natura della manifestazione, e l’uso ripetuto di manganelli è estremamente preoccupante. Le immagini sono eloquenti e non necessitano di ulteriori spiegazioni. È allarmante il clima di ostilità e violenza che si sta diffondendo nel Paese, con tentativi di reprimere ogni forma di solidarietà e attenzione verso situazioni come quella a Gaza, dove migliaia di civili palestinesi, inclusi bambini, stanno subendo un massacro, e dove si assiste a un genocidio perpetrato contro un intero popolo. La gestione della situazione in piazza a Pisa è stata maldestra, prosegue la nota, inaccettabile e, soprattutto, violenta. La città ha reagito con fermezza, difendendo il diritto costituzionale alla manifestazione pacifica e all’espressione libera del proprio pensiero, mentre ha mostrato solidarietà ai giovani brutalmente colpiti. Esprimiamo pieno sostegno ai giovani che erano in piazza e abbiamo deciso di marciare fino a Piazza dei Cavalieri per manifestare la nostra solidarietà. Sosteniamo il loro diritto a manifestare pacificamente e appoggiamo i temi che hanno portato avanti. Ora è necessario che vi siano delle assunzioni di responsabilità. La prima e più immediata è rappresentata dalle dimissioni del Questore Sebastiano Salvo, che non ha garantito la sicurezza dei cittadini né l’incolumità dei manifestanti, permettendo un’azione così violenta nel cuore della città di Pisa. Sono altresì necessarie le dimissioni di Edoardo Ziello, che fin dalle prime ore ha alimentato la tensione con dichiarazioni infamanti verso i giovani, attribuendo loro azioni violente non supportate dalle immagini. Si legge ancora nel comunicato, le sue parole rappresentano un ulteriore colpo alla città in uno dei suoi giorni più bui. Le risposte successive alle richieste di dimissioni mostrano un atteggiamento di bullismo politico inaccettabile. È ora di porre fine alla violenza istituzionalizzata. Infine, le parole di alcuni esponenti della destra cittadina richiedono una presa di posizione chiara e forte da parte del Sindaco Michele Conti. Non sono più accettabili mere parole di circostanza. Ora deve decidere se stare dalla parte dei giovani cittadini, vittime di violenze ingiustificate, o se schierarsi con coloro che li deridono pubblicamente“, conclude il comunicato stampa.

