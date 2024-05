Grande successo di pubblico per “Riscopriamo Pisa sotto le Stelle”: serata di osservazione astronomica a Piazza dei Miracoli

Scritto da admin• 12:36 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 11 maggio mille persone hanno affollato piazza dei Miracoli per partecipare all’evento gratuito “Riscopriamo Pisa”, organizzato dal Comune di Pisa e dedicato all’osservazione del cielo attraverso l’utilizzo dei telescopi.

L’assessorato al turismo, in collaborazione con il gruppo “Astrofili Tampiano” e con il supporto dell’Opera della Primaziale Pisana, ha offerto una serata di osservazione delle stelle, mettendo a disposizione esperienza, attrezzature e strumenti adeguati forniti dal gruppo di astrofili, consentendo sia la visione diretta che la ripresa fotografica.

Pisanews ha seguito buona parte dell’evento in diretta ed i partecipanti hanno potuto ammirare una versione inedita di Piazza del Duomo, con un’illuminazione ridotta per permettere ai telescopi di rilevare la luce fioca degli oggetti celesti scelti per l’osservazione. La serata è stata inaugurata con i saluti di Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, dell’assessore al turismo del Comune di Pisa, seguiti dalla spiegazione di Giacomo Lo Moro del gruppo “Astrofili Tampiano”, prima di dare inizio alle osservazioni astronomiche.

