PISA – In occasione della “Giornata Mondiale del Medico di Famiglia“, indetta per domenica prossima 19 maggio 2024, la FIMMG Pisa – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale si mobilita organizzando una giornata di informazione e di prevenzione rivolta a tutti i cittadini, tanto da risultare Capofila dell’evento per tutta la Regione Toscana, come illustrato presso la Sala Rossa di Palazzo Gambacorti alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti e dai medici FIMMG Luca Puccetti (Segretario Provinciale), Serena Batini e Fabio Deri.

Tale iniziativa, che ha ricevuto il Patrocinio dei Comuni di Pisa e Ponsacco, vedrà due ambulatori mobili, presso le rispettive città, a disposizione dei cittadini dell’Area Pisana e della Valdera per consentire loro di sottoporsi a visite ed esami gratuiti con i medici di medicina generale della FIMMG e, più nello specifico, tali servizi saranno disponibili dalle ore 9 alle 19 di domenica 19 maggio a Pisa, nello spiazzo antistante le Logge di Banchi in Corso Italia, 2, mentre per la zona Valdera-Alta Val di Cecina-Valdarno Pisano a Ponsacco, in piazza Valli, lasso di tempo in cui i medici effettueranno visite mediche gratuite che contempleranno misurazione pressione, glicemia, controllo dello stato vaccinale, spirometrie, ecografie, ECG, oltre a fornire informazioni sui corretti stili di vita e sulle misure di prevenzione da seguire.

Un’iniziativa pertanto quanto mai lodevole come ribadito dal Dr. Luca Puccetti, sottolineando: “Si tratta di una giornata celebrata a livello planetario che pone al centro dell’attenzione il Medico di Famiglia, una figura che anche dall’ultimo sondaggio IPSOS è risultata come quella maggiormente gradita dai cittadini italiani e che, nella ricordata domenica prossima 19 maggiosi mette in gioco per cercare di sensibilizzare la popolazione sui temi riguardanti l’importanza della prevenzione anche attraverso la possibilità di essere visitati dal proprio Medico di Medicina Generale che, chiaramente, è colui che conosce meglio il paziente e che, di conseguenza, può fornire il punto di vista di una persona in grado di capire quali siano tutte le problematiche in generale del paziente anche sotto il profilo lavorativo, psicologico e pertanto indicare quelli che possono essere i percorsi migliori per la sua salute. In concreto, conclude il Dr. Puccetti, “domenica saranno presenti delle postazioni di ambulatori mobili, ubicate una in Corso Italia a Pisa e l’altra a Ponsacco in Piazza Valli, presso le quali si alterneranno Medici di Medicina Generale iscritti alla FIMMG, – Associazione che oramai da 78 anni affianca e sostiene tale settore prendendosi cura direttamente della salute dei cittadini – e dove sarà possibile fruire di visite gratuite al pari di esami diagnostici quali ECG, ecografie, spirometrie che rappresentano quelle che, unitamente alle classiche prestazioni che svolge il Medico di Medicina Generale, in futuro saranno irrorate ai cittadini in modo tale da contribuire all’abbattimento delle liste di attesa e ad una migliore accuratezza diagnostica“.

Sotto l’aspetto prettamente organizzativo, la parola spetta alla Dr.ssa Serena Batini, la quale evidenzia: “Per lo svolgimento di questa importante iniziativa dedicata principalmente alla prevenzione, abbiamo messo gratuitamente a disposizione dei cittadini un Camper posto all’inizio di Corso Italia all’interno del quale saranno effettuate visite gratuite, consultazioni del Fascicolo Sanitario e vaccinale dei pazienti, oltre ad ecografie, spirometrie e, relativamente alla sola mattina, elettrocardiogrammi, il tutto inserito in una giornata molto più ampia a livello mondiale e che, peraltro, vede Pisa in veste di Capofila a livello regionale, il che sta a significare che la nostra postazione sarà rappresentativa dell’attività dei Medici di Famiglia per tutta la Toscana. A conferma di quanto appena detto“, conclude la Dr,ssa Batini, “abbiamo messo a disposizione un secondo presidio a Ponsacco per i residenti della Valdera, con quale Responsabile il Dr. Fabio Deri che svolgerà un’attività analoga, il tutto nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica sia sull’importanza della prevenzione per scongiurare l’insorgere di determinate patologie che per quanto concerne la figura del Medico di Famiglia anche perché, dopo l’esperienza del Covid che ha visto fallire molte Istituzioni sanitarie, quest’ultimo rimane ancora il soggetto di riferimento per i malati, come confermato non solo durante, ma anche dopo la ricordata emergenza sanitaria, sia dalle statistiche che, soprattutto, dai nostri pazienti“.

