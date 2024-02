Il Pd di Vecchiano: “Vicini agli studenti aggrediti”

Scritto da admin• 5:57 pm• Pisa, Politica, Politica, Tutti, Tutti, Vecchiano

”Quello che è accaduto venerdì a Pisa è un fatto gravissimo”

VECCHIANO – L’Unione Comunale del Partito Democratico di Vecchiano esprime il proprio profondo dissenso e la propria preoccupazione nei confronti di quanto successo ieri in pieno centro a Pisa durante la manifestazione studentesca per il cessate il fuoco in Palestina.

“È inaccettabile che la polizia abbia caricato gli studenti nell’atto di manifestare il loro libero pensiero: ragazze e ragazzi che hanno scelto di usare l’arma della loro voce e manifestare in modo democratico la loro libertà di opinione.

Fino a prova contraria, il nostro è ancora uno stato di diritto e l’espressione di pensiero e di manifestazione è un diritto costituzionalmente garantito. Occorre prendere le distanze e condannare questi atti di repressione e violenza chiamando a risponderne i responsabili. Non ci sono giustificazioni alla repressione. Il Partito democratico di Vecchiano si unisce a tutte le voci di solidarietà e di indignazione che in questi giorni si sono alzate, ponendosi ora e sempre dalla parte della libertà di pensiero, della Costituzione e dell’Italia democratica, pluralista e antifascista”.

