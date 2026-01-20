Paolo Kessisoglu in scena a Pomarance con “Sfida(di) me”

Written by admin• 11:04 am• Pomarance, Attualità, Eventi/Spettacolo

POMARANCE – Domenica 25 gennaio alle ore 21.15 il Teatro dei Coraggiosi ospita il secondo appuntamento della stagione teatrale, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pomarance, in sinergia con Officine Papage.

In scena Paolo Kessisoglu con “Sfida(di) me”, spettacolo diretto da Gioele Dix, che affronta con ironia e profondità il rapporto complesso tra due generazioni.

Kessisoglu interpreta un padre in attesa nella sala di un pronto soccorso, dove il figlio adolescente è ricoverato in seguito a un incidente dalle conseguenze ancora incerte. L’attesa si trasforma in un viaggio interiore tragicomico, un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze, fragilità e amore incondizionato. Uno spazio sospeso in cui il tempo diventa occasione per interrogarsi sul ruolo di genitore e sul difficile equilibrio tra distanza e protezione.

Con una scrittura personale, firmata insieme a Giorgio Terruzzi, Kessisoglu porta in scena uno spettacolo intenso e divertente, capace di trasformare l’umorismo in uno strumento di racconto autentico delle relazioni umane.

Biglietti

Intero: 10 euro

Ridotto: 8 euro

Acquisto anche su LiveTicket

Info e prenotazioni

Tel. 334 2698007 (il giorno precedente e il giorno dello spettacolo, ore 16.00–18.00)

Apertura biglietteria: ore 20.00

Last modified: Gennaio 20, 2026