Ospedale di Volterra, potenziata la chirurgia della mano: nuove sedute operatorie da dicembre

VOLTERRA – L’Ospedale di Volterra rafforza la propria offerta sanitaria con il potenziamento dell’attività di chirurgia della mano, avviata grazie al contributo professionale del dottor Pietro Battistini.

A partire da dicembre 2025, la nuova attività è stata strutturata con almeno tre sedute operatorie al mese, rappresentando un passo significativo nella crescita dei servizi specialistici della struttura. Battistini, specialista in Ortopedia e traumatologia, è dirigente medico presso l’unità operativa di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale Lotti di Pontedera e vanta una formazione avanzata nella chirurgia della mano e dell’arto superiore, con corsi specialistici e pubblicazioni scientifiche di settore.

Il progetto è stato pianificato dal responsabile dell’Ortopedia dell’ospedale di Pontedera Federico Ruggeri, dal responsabile della sezione Ortopedia e traumatologia dell’Alta Val di Cecina Francesco Gazzarri, insieme al capoarea Giuseppe Lioci.

L’iniziativa ha già raccolto riscontri positivi da parte dell’utenza e dimostra come anche nelle aree interne sia possibile attivare e consolidare attività sanitarie di alto livello, in grado di rispondere non solo ai bisogni dei cittadini di Volterra ma anche di un bacino territoriale più ampio. Il potenziamento consente inoltre un utilizzo più efficiente delle sale operatorie, valorizzando le risorse disponibili e rafforzando il ruolo dell’ospedale nel sistema sanitario aziendale e regionale.

L’intervento si inserisce nella strategia complessiva di qualificazione dell’offerta sanitaria dell’Azienda USL Toscana nord ovest, con l’obiettivo di garantire servizi specialistici di qualità e una maggiore prossimità delle cure per le comunità del territorio.

