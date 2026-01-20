“Dire, fare, baciare, lettera, testamento”: teatro per bambini e famiglie alla Città del Teatro di Cascina

Written by admin• 10:59 am• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Domenica 25 gennaio alle ore 17.30 la La Città del Teatro ospita “Dire, fare, baciare, lettera, testamento”, spettacolo della compagnia Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri, pensato per bambini dai 5 anni e per gli adulti che li accompagnano.

Lo spettacolo è un’ode all’infanzia e alle sue infinite possibilità: attraverso una successione di quadri dal ritmo incalzante, riflette su una società sempre più veloce, che spesso tende a trattare i bambini come piccoli adulti, senza rispettarne tempi, bisogni e diritti. Non una storia unica, ma molte narrazioni che ruotano attorno al gioco come bisogno essenziale, spazio di crescita, conoscenza e relazione.

Il gioco diventa così luogo privilegiato per imparare a stare da soli e insieme agli altri, un diritto fondamentale che spetta agli adulti tutelare e rendere possibile. La proposta teatrale si configura come uno spettacolo e allo stesso tempo come un invito rivolto a bambini, genitori, insegnanti e adulti, per riscoprire il valore dell’esperienza, della fiducia e del tempo condiviso.

Scritto da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, lo spettacolo vede in scena Carlo Durante, Luna Maggio e Anđelka Vulić.

Durante la rappresentazione potranno partecipare attivamente tre bambini, scelti in ordine di arrivo tra coloro che daranno la disponibilità. È richiesto che i piccoli partecipanti indossino abiti che possano sporcarsi, poiché verranno utilizzati materiali come tempere, uova e farina.

Informazioni

Sala Margherita Hack – La Città del Teatro di Cascina

Domenica 25 gennaio, ore 17.30

Età consigliata: 5+

Durata: 55 minuti

Biglietti a partire da 6 euro

Prevendita su Ticketone e al botteghino

Info: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

