Written by Gennaio 20, 2026 10:59 am Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Dire, fare, baciare, lettera, testamento”: teatro per bambini e famiglie alla Città del Teatro di Cascina

HomeCascina, Cultura, Eventi/Spettacolo“Dire, fare, baciare, lettera, testamento”: teatro per bambini e famiglie alla Città del Teatro di Cascina

CASCINADomenica 25 gennaio alle ore 17.30 la La Città del Teatro ospita “Dire, fare, baciare, lettera, testamento”, spettacolo della compagnia Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri, pensato per bambini dai 5 anni e per gli adulti che li accompagnano.

Lo spettacolo è un’ode all’infanzia e alle sue infinite possibilità: attraverso una successione di quadri dal ritmo incalzante, riflette su una società sempre più veloce, che spesso tende a trattare i bambini come piccoli adulti, senza rispettarne tempi, bisogni e diritti. Non una storia unica, ma molte narrazioni che ruotano attorno al gioco come bisogno essenziale, spazio di crescita, conoscenza e relazione.

Il gioco diventa così luogo privilegiato per imparare a stare da soli e insieme agli altri, un diritto fondamentale che spetta agli adulti tutelare e rendere possibile. La proposta teatrale si configura come uno spettacolo e allo stesso tempo come un invito rivolto a bambini, genitori, insegnanti e adulti, per riscoprire il valore dell’esperienza, della fiducia e del tempo condiviso.

Scritto da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, lo spettacolo vede in scena Carlo Durante, Luna Maggio e Anđelka Vulić.

Durante la rappresentazione potranno partecipare attivamente tre bambini, scelti in ordine di arrivo tra coloro che daranno la disponibilità. È richiesto che i piccoli partecipanti indossino abiti che possano sporcarsi, poiché verranno utilizzati materiali come tempere, uova e farina.

Informazioni
Sala Margherita Hack – La Città del Teatro di Cascina
Domenica 25 gennaio, ore 17.30
Età consigliata: 5+
Durata: 55 minuti
Biglietti a partire da 6 euro
Prevendita su Ticketone e al botteghino
Info: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Gennaio 20, 2026
Previous Story
Belle Époque al cinema: rassegna gratuita all’Arsenale in dialogo con la mostra di Palazzo Blu
Next Story
Paolo Kessisoglu in scena a Pomarance con “Sfida(di) me”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti