Paladini (Forza Italia): “Giani piegato a 5S e ultra-sinistra, la Toscana rischia la decrescita felice”

“Accordo suicida con 5S e AVS. Ai cittadini il conto: 3,5 miliardi, pari a 1.600 euro a testa di maggiori tasse”.

«Giani ha ceduto alle pressioni dei 5 Stelle e di AVS, accettando un pacchetto populista che comprende reddito di cittadinanza regionale, salario minimo toscano, riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio e stop a infrastrutture, rigassificatori e termovalorizzatori – afferma Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia e candidato al Consiglio regionale. Un programma più arretrato delle posizioni di Rifondazione degli anni ’90».

«Con questo accordo Giani dimostra paura invece di forza, piegandosi ai ricatti dell’ultra-sinistra. Ha scelto di consegnare la Toscana a chi non crede nelle imprese, nello sviluppo e nella libertà, privilegiando la decrescita felice a spese dei cittadini», aggiunge Paladini.

«Il reddito di cittadinanza regionale potrebbe costare fino a 3,5 miliardi: circa 1.600 euro a testa per i 2,2 milioni di contribuenti toscani. Una tassa occulta che colpisce famiglie, lavoratori e imprese, alimentando dipendenza invece che crescita», conclude.

«Forza Italia propone l’alternativa liberale e pragmatica: sanità efficiente, infrastrutture moderne e imprese libere di crescere. Questa è la sfida: fermare la resa di Giani e ridare alla Toscana il futuro che merita».

