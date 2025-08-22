La Geotermia e Ansaldo Energia insieme per la GreenFondo Paolo Bettini: sport, storia e sostenibilità

Written by admin• 3:42 pm• Volterra

VOLTERRA – La Geotermia annuncia una nuova partnership con Ansaldo Energia, leader globale nella progettazione di impianti per la generazione di energia elettrica, con radici profonde nel territorio geotermico toscano.

Una collaborazione che nasce da una visione condivisa: valorizzare le eccellenze locali, raccontare il ruolo pionieristico della geotermia in Italia e promuovere uno sviluppo sostenibile e innovativo.

Ansaldo Energia vanta oltre un secolo di storia legata alla geotermia: nel 1911 le prime turbine prodotte dall’azienda furono installate a Larderello, dando vita alla prima centrale geotermica al mondo. Da allora, la società ha portato il proprio know-how a livello internazionale, contribuendo alla decarbonizzazione e all’indipendenza energetica europea.

«Con questa partnership celebriamo una storia che parte da lontano e guarda al futuro con ingegno e responsabilità», commenta Paolo Bettini. «Abbiamo voluto che la GreenFondo fosse più di una gara ciclistica: un racconto di territorio, eccellenze italiane e sostenibilità. È speciale avere Ansaldo Energia al nostro fianco».

La presenza di Ansaldo Energia alla GreenFondo Paolo Bettini – La Geotermia simboleggia un ritorno alle origini nel cuore della Toscana geotermica e rafforza l’impegno verso un futuro energetico più sostenibile, unendo sport, innovazione e storia industriale italiana.

