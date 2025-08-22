La Lega difende il taser: «Rimane strumento fondamentale per la municipale»

Written by admin• 3:52 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Edoardo Ziello, Deputato (LEGA).

“La sinistra pisana dice che vuole togliere il taser dalle dotazioni della polizia municipale che io avevo consigliato di introdurre nel 2023 al sindaco di Pisa. Giusto per rendere ancora più sicuri i delinquenti nel compimento dei propri crimini violenti. ‘Giustamente’, come si fa ad impiegare il taser nei confronti di un povero immigrato che brandisce un coltello che fa mulinare verso il prossimo? Non si può, secondo loro che vivono nella bolla degli attici del centro storico, ma che non fanno mai due passi in città nemmeno per fare la spesa. Dovrebbero tornare nel mondo reale e rendersi conto di come sono diventate le realtà urbane a causa delle loro politiche buoniste e terzomondiste pluriennali. Ad ogni modo, il taser, finché ci sarà la Lega nell’amministrazione comunale di Pisa, non verrà toccato e rappresenterà una delle armi principali degli agenti della polizia municipale“.

FOTO DI ARCHIVIO.



Last modified: Agosto 22, 2025