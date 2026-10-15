Montopoli debutta al TTG di Rimini e punta sul tartufo: mostra mercato il 24 e 25 ottobre

Written by Redazione• 9:29 am• Montopoli in Val d'Arno

Il Comune ospite del talk promosso da Vetrina Toscana. Vanni: «Le eccellenze dei produttori sono ambasciatrici del territorio».

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Prima partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini per Montopoli, che ha portato alla manifestazione dedicata al turismo le proprie eccellenze enogastronomiche e la seconda mostra mercato del tartufo bianco, in programma il 24 e 25 ottobre.

Nello spazio della Regione Toscana, il Comune è stato tra i quattro ospiti del talk promosso da Vetrina Toscana, “Città del Tartufo Toscane”, dedicato alle mostre mercato e agli eventi che valorizzano il prezioso prodotto del bosco.

«Un’occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze a livello nazionale e internazionale — ha dichiarato la sindaca Linda Vanni —. Siamo contente di essere qua per la prima volta, un modo per far conoscere Montopoli e ciò che abbiamo. Grazie ai produttori, le loro eccellenze sono importanti ambasciatori di un intero territorio».

La partecipazione alla fiera è stata anche l’occasione per presentare il prossimo appuntamento montopolese e una proposta turistica che lega il tartufo al paesaggio e alla cultura locale.

«Un’opportunità importante per Montopoli per parlare delle sue bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche — ha sottolineato l’assessore al turismo e alla cultura Marzio Gabbanini —. Un modo per ribadire l’importanza di valorizzare il tartufo bianco, come faremo con la seconda mostra mercato, ma anche il nero perché a Montopoli è tartufo tutto l’anno».

L’obiettivo, ha aggiunto Gabbanini, è rendere questa eccellenza accessibile a un pubblico ampio: «La seconda edizione della mostra mercato del tartufo bianco sarà infatti all’altezza come qualità ma sarà soprattutto popolare».

Vetrina Toscana è il progetto della Regione realizzato in collaborazione con Unioncamere Toscana per promuovere il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica e il supporto di Fondazione Sistema Toscana.

Last modified: Ottobre 15, 2026