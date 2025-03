Tagli di personale all’Aeroporto di Pisa: protesta dei Vigili del Fuoco contro il declassamento alla 7ª Categoria ICAO

Written by admin• 11:35 am• Attualità, Pisa

“Con un Decreto Interministeriale è stata disposta la riclassificazione di alcuni aeroporti italiani, tra cui quello di Pisa, riducendone la categoria alla 7ª ICAO. In seguito a tale decisione, al fine di “razionalizzare” le risorse, il Capo del Corpo ha immediatamente disposto un taglio di 16 unità di personale, che verranno a mancare dall’organico del distaccamento aeroportuale. Questi tagli, che potrebbero coinvolgere anche altre realtà operanti nello scalo, avranno sicuramente impatti negativi sulla gestione complessiva del soccorso, andando in direzione opposta rispetto alle normative europee che puntano a rafforzare la sicurezza (“Safety”) degli aeroporti. Anche se la classificazione delle categorie aeroportuali si basa esclusivamente sulle “prestazioni” del sistema RFFS (Rescue Fire Fighting Service), che valuta la capacità estinguente in caso di incendio sugli aeromobili in transito, non esistono indicazioni specifiche sul numero di vigili del fuoco da impiegare in uno scalo. Tuttavia, la complessità dell’aeroporto di Pisa, con la sua vasta area, la presenza di infrastrutture civili e militari, e i cantieri in corso per l’ampliamento previsto dal master plan di Toscana Aeroporti, rende impossibile ridurre il personale basandosi esclusivamente sulla categoria antincendio ICAO, che non tiene conto di tutti questi fattori. A supporto di questa posizione, si segnala la recente emanazione di una linea guida da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la DCEMER prot. 16261 del 19-06-2024, che prevede un rafforzamento della presenza dei Vigili del Fuoco nei terminal e nelle infrastrutture aeroportuali circostanti. È evidente, quindi, che un taglio lineare del personale non sarà più sufficiente a garantire adeguatamente le operazioni di soccorso, né a rispettare le politiche di sicurezza richieste dalle normative internazionali e nazionali. Da sempre l’O.S. USB Vigili del Fuoco di Pisa si batte per garantire la sicurezza dei oltre 6 milioni di passeggeri e di tutti i lavoratori che operano nel complesso sistema aeroportuale Galileo Galilei, un’infrastruttura strategica per la città. Per questo motivo, intendiamo coinvolgere il Prefetto, il Sindaco, la Giunta Comunale e tutti coloro che sono impegnati nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini, al fine di scongiurare i tagli previsti a causa del declassamento alla 7ª categoria ICAO dell’aeroporto di Pisa. In tal senso, la scrivente O.S. USB promuove un’assemblea dei lavoratori presso la sede aeroportuale giovedì 6 marzo e un presidio all’ingresso del Galilei (ore 10:00) per informare i cittadini delle conseguenze di queste scelte. Chiediamo anche un incontro in Prefettura per la stessa mattina del 6 marzo, al fine di illustrare le ragioni della nostra opposizione e presentarne il contenuto al Sindaco e al Presidente della Regione.“, conclude il comunicato.

