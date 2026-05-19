Grande partecipazione all’iniziativa del PD con Alfieri, Mazzeo e Betti

Written by Redazione• 12:53 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Tante cittadine e tanti cittadini hanno partecipato, al Circolo Arci Badia, al confronto con Alessandro Alfieri, senatore PD e capogruppo in Commissione Esteri e Difesa, Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, e Michelangelo Betti.

Al centro della serata il legame tra le grandi questioni internazionali e la vita quotidiana delle comunità locali. Le guerre, le crisi energetiche, l’instabilità dei mercati e le tensioni globali non restano lontane: arrivano nelle case attraverso il costo della benzina, le bollette, le difficoltà delle imprese, il lavoro e il potere d’acquisto delle famiglie.

“È stata una serata bella e utile”, dichiara Antonio Mazzeo. “Con Alessandro Alfieri e Michelangelo Betti abbiamo parlato di Europa, pace, sicurezza e politica estera, ma soprattutto del futuro di Cascina. Perché quello che accade nel mondo incide direttamente sulla vita delle persone: lo vediamo nel prezzo della benzina, nelle bollette, nei costi che pesano su famiglie e imprese. Per questo servono amministratori seri, capaci di leggere la realtà e di non chiudersi davanti alle sfide. Michelangelo in questi anni ha dimostrato competenza, equilibrio e amore per la sua città. Sostenerlo significa scegliere una guida affidabile, concreta e capace di tenere insieme visione e bisogni quotidiani”.

“Cascina è sempre stata una città capace di guardare al mondo”, afferma Michelangelo Betti. “Lo ha dimostrato anche nei mesi scorsi, con la grande manifestazione per Gaza che si è svolta a settembre, e lo dimostrano i progetti di cooperazione internazionale portati avanti dal nostro territorio. Parlare di pace, Europa e politica estera non significa allontanarsi dai problemi concreti delle persone: significa capirli meglio. Le crisi internazionali hanno effetti sulla vita di tutti i giorni, sui costi, sull’economia, sulle famiglie e sulle opportunità per i giovani. Noi vogliamo continuare a costruire una Cascina aperta, solidale, attenta a ciò che accade nel mondo e, proprio per questo, ancora più vicina ai bisogni della sua comunità”.

“Attorno a Michelangelo Betti c’è un Partito Democratico unito e determinato”, dichiara Alessandro Alfieri. “Anche parlando di politica estera, pace ed Europa abbiamo visto quanto le grandi questioni internazionali incidano sulla vita quotidiana delle persone. Per questo Cascina ha bisogno di una guida seria, competente e vicina ai cittadini. Sostenere Michelangelo significa scegliere una città ben amministrata, aperta e capace di guardare al futuro”.

“Questa iniziativa conferma la forza del progetto che stiamo portando avanti”, sottolinea Russo per il Partito Democratico di Cascina. “Il PD sostiene Michelangelo Betti perché rappresenta serietà, continuità e buona amministrazione. Oggi più che mai anche un Comune deve saper affrontare problemi che nascono lontano ma che arrivano subito nella vita delle persone: energia, carburanti, lavoro, sicurezza, diritti. Per questo serve una politica che non semplifica, non fa propaganda e non alimenta paure, ma costruisce risposte concrete. In questi ultimi giorni continueremo a stare tra le persone, nei quartieri e nelle frazioni, per dare forza a una Cascina più giusta, più unita e più consapevole”.

Last modified: Maggio 19, 2026