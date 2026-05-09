Nuovi lavori di asfaltatura in via De Nicola: modifiche al traffico fino al 22 maggio

Written by Redazione• 10:56 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Proseguono gli interventi di asfaltatura a Pontedera. Da lunedì 11 maggio prenderanno il via i lavori in via De Nicola, nel tratto compreso tra l’incrocio con via delle Colline e quello con via Longo. L’intervento di ripristino sarà eseguito da una ditta specializzata per conto di Acque Spa.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stata emessa un’ordinanza che disciplina traffico e sosta nell’area interessata fino al 22 maggio.

“Si interverrà con asfaltatura e sistemazione delle parti ammalorate – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli –. Nelle settimane estive sono programmati ulteriori ripristini in via delle Colline e in via Veneto. Sempre durante l’estate sono previsti nuovi interventi di asfaltatura, questa volta a cura di Enel, nel quartiere Bellaria-Galimberti”.

L’assessore annuncia inoltre altri lavori in programma nei prossimi mesi: “Riprenderanno anche gli interventi diretti dell’Amministrazione Comunale, con il completamento della zona stazione, dove saranno rimossi i sanpietrini e steso nuovo asfalto fino all’incrocio con via Carducci. Successivamente i lavori interesseranno anche via Puccini e via dell’Aeroporto”.

Last modified: Maggio 9, 2026