Tuttofood 2026, Pisa protagonista dell’agroalimentare toscano tra salumi, conserve e carni di alta gamma

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PISA – C’è anche Pisa tra i territori protagonisti di Tuttofood 2026, la grande fiera internazionale dell’agroalimentare in corso a Milano, che quest’anno registra numeri record con circa 5mila aziende espositrici e una crescita del 20% rispetto alle precedenti edizioni.

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest partecipa all’evento con una collettiva ospitata nel Padiglione 5, puntando sulla qualità certificata e sull’identità produttiva del territorio davanti a oltre 100mila operatori professionali provenienti da 80 Paesi.

Tra le imprese presenti spiccano diverse realtà della provincia di Pisa, a conferma del peso crescente dell’agroalimentare pisano nei mercati nazionali e internazionali.

San Miniato è rappresentata da Sergio Falaschi Carni e Salumi, azienda specializzata nella norcineria artigianale e nella valorizzazione della tradizione toscana dei salumi di qualità. Da Castellina Marittima arriva invece RDA srl, realtà attiva nel settore dei sughi e delle conserve, mentre Vecchiano è presente con Svevi srl, azienda specializzata nella distribuzione di carni internazionali di alta gamma.

Una presenza significativa che evidenzia il ruolo del territorio pisano in una collettiva regionale molto diversificata, dove trovano spazio anche il Consorzio Miele della Lunigiana DOP di Massa-Carrara — primo miele italiano ad aver ottenuto la Denominazione di Origine Protetta — e l’olio di Freoli srl per la provincia di Lucca.

Le aziende pisane si confrontano così con una platea internazionale composta da circa 4mila buyer selezionati, provenienti soprattutto da Europa, Nord America e Far East, mercati sempre più attenti alla tracciabilità, alla qualità certificata e alle produzioni legate ai territori.

Durante la manifestazione lo stand della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha ricevuto anche la visita del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha incontrato le imprese presenti soffermandosi sul ruolo strategico delle produzioni italiane e delle fiere internazionali per la crescita dell’export.

“Tuttofood rappresenta una vetrina importante per accompagnare le nostre imprese sui mercati esteri – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini –. Le aziende presenti raccontano un territorio ricco di qualità, tradizione produttiva e capacità di innovazione”.

Last modified: Maggio 12, 2026