Casa di Comunità di Cascina, sopralluogo di Fratelli d’Italia: “Investimento giusto, ma struttura già inadeguata”

Written by Redazione• 3:19 pm• Cascina, Pisa, Politica, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci che ha effettuato un sopralluogo alla Casa di Comunità di Cascina accompagnato da una delegazione del partito.

Sopralluogo alla nuova Casa di Comunità di Cascina da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci, accompagnato da una delegazione del partito composta dai candidati al consiglio comunale Alessandra Giannini, Aleks Kapllaj e Mirco Melchionno.

Al centro della visita il nuovo presidio sociosanitario realizzato con fondi del PNRR, sul quale gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno espresso apprezzamento per il potenziamento della sanità territoriale, ma anche diverse criticità legate alla progettazione della struttura.

“È sempre positivo quando si realizzano servizi sociosanitari più vicini ai cittadini – ha dichiarato Petrucci – e credo che l’investimento sulle Case di Comunità sia corretto. Tuttavia questa struttura, nonostante i circa due milioni di euro investiti, nasce già vecchia. Le stanze risultano troppo piccole e inadeguate per ospitare dignitosamente specialisti e medici di famiglia”.

Secondo Petrucci il rischio è quello di creare “scatole vuote invece di presidi efficienti”, se gli spazi non rispondono alle reali esigenze operative dei professionisti sanitari.

Sulla stessa linea anche Aleks Kapllaj, che ha evidenziato come, ad oggi, “soltanto un medico di base abbia dato disponibilità ad aprire un ambulatorio nei nuovi locali”.

Critiche anche sul fronte della viabilità e dei servizi accessori. Alessandra Giannini ha sottolineato la mancanza di parcheggi dedicati agli utenti della struttura.

“È incomprensibile inaugurare una struttura di questa importanza senza aver previsto posti auto adeguati – ha affermato –. Chiediamo che il Comune intervenga rapidamente per risolvere il problema”.

Durante il sopralluogo la delegazione ha visitato anche l’ex distretto sanitario, dove sarebbero presenti infiltrazioni e criticità strutturali.

“È inaccettabile vedere il denaro pubblico speso in questo modo – ha concluso Mirco Melchionno –. Ci auguriamo che il Comune abbia già avviato tutte le azioni necessarie nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori”.

Last modified: Maggio 12, 2026