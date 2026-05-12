Written by Maggio 12, 2026 3:18 pm Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

Incendio sul Monte Faeta, resta alta l’attenzione: allerta gialla fino a mercoledì

HomePisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGEIncendio sul Monte Faeta, resta alta l’attenzione: allerta gialla fino a mercoledì

SAN GIULIANO TERMEResta alta l’attenzione nell’area del Monte Faeta e nelle zone limitrofe tra le province di Pisa e Lucca dopo il recente incendio boschivo che ha colpito il territorio.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valida fino alle ore 18 di mercoledì 13 maggio.

A preoccupare sono soprattutto le condizioni di fragilità del terreno lasciate dall’incendio, che aumentano il rischio di dissesti, frane superficiali e colate in caso di pioggia.

La Protezione civile invita quindi cittadini e residenti delle aree interessate a prestare particolare attenzione, soprattutto nelle zone collinari e boschive già coinvolte dal rogo.

Ulteriori informazioni sui livelli di allerta e sui comportamenti corretti da adottare sono disponibili nella sezione dedicata del sito della Regione Toscana:
Allerta meteo Regione Toscana

Last modified: Maggio 12, 2026
Previous Story
Alla Chiesa della Spina la mostra “I grembi di Maria”: Pisa rende omaggio all’artista Pino Biggi
Next Story
Casa di Comunità di Cascina, sopralluogo di Fratelli d’Italia: “Investimento giusto, ma struttura già inadeguata”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti