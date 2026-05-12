Incendio sul Monte Faeta, resta alta l’attenzione: allerta gialla fino a mercoledì

Written by Redazione• 3:18 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

SAN GIULIANO TERME – Resta alta l’attenzione nell’area del Monte Faeta e nelle zone limitrofe tra le province di Pisa e Lucca dopo il recente incendio boschivo che ha colpito il territorio.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valida fino alle ore 18 di mercoledì 13 maggio.

A preoccupare sono soprattutto le condizioni di fragilità del terreno lasciate dall’incendio, che aumentano il rischio di dissesti, frane superficiali e colate in caso di pioggia.

La Protezione civile invita quindi cittadini e residenti delle aree interessate a prestare particolare attenzione, soprattutto nelle zone collinari e boschive già coinvolte dal rogo.

Ulteriori informazioni sui livelli di allerta e sui comportamenti corretti da adottare sono disponibili nella sezione dedicata del sito della Regione Toscana:

Allerta meteo Regione Toscana

Last modified: Maggio 12, 2026